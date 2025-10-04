黑龍江哈爾濱有一片面積接近50個足球場大小的區域，這裏是中國航天領域首個大科學裝置——「空間環境地面模擬裝置」所在地。它由哈爾濱工業大學與中國航天科技集團聯合建設，歷時19年，於2024年通過國家驗收。

作為一個面向全球開放的科研共享平台，截至目前，「空間環境地面模擬裝置」已累計為國內外科研團隊提供超過6萬小時的實驗服務。這亦意味，中國告別「靠天吃飯」，用上模擬極端宇宙環境的「地面空間站」。



「空間環境地面模擬裝置」已累計為國內外科研團隊提供超過6萬小時的實驗服務。（央視）

據央視報道，該裝置能夠綜合模擬真空、輻照、弱磁等九大類空間環境因素，揭示其對材料、器件、系統及生命體的影響規律，為航天器的高可靠與長壽命運行、航天員長期太空駐留等提供關鍵研究支撐。

過去，一些航天實驗和試驗只能「靠天吃飯」，等待宇宙射線的偶然到訪。如今，憑藉這個全球規模最大、模擬因素最多、功能最全的空間環境效應研究平台，中國科學家就可以將極端宇宙環境「搬」回地球，鑄就一把自主叩問蒼穹的「金鑰匙」。

走進這座獨特的零磁空間實驗室，科研人員正利用腦磁信號和雞蛋受精卵、「植物小白鼠」擬南芥等生物樣本，系統探索近零磁場對生命活動的影響規律。藉助七層電磁屏蔽結構，成功模擬出比外太空還微弱50萬倍的極端磁場環境，展現出國際領先的「中國精度」。

2024年投入使用以來，該裝置已成功支撐中國空間站、嫦娥六號、北斗導航衛星等十多項國家系列重大航天工程任務。（央視）

從接近絕對零度的超低溫、宇宙級真空，到強電磁輻射。這座「地面空間站」將浩瀚星空「壓縮」於一方天地。建設中，團隊突破了零磁場分析設計、多環境因素模擬實驗艙等15項關鍵核心技術。

2024年投入使用以來，該裝置已成功支撐中國空間站、嫦娥六號、北斗導航衛星等十多項國家系列重大航天工程任務，為中國載人登月工程提供從材料到組件的關鍵測試評價，並與國內300多間單位合作，推動了2000多個國產宇航元器件的研發。