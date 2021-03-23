中俄外長聯聲明籲維護多邊體制　反對以「推進民主」為名干涉內政

撰文： 布藍 最後更新日期： 2021-03-23 15:40

3月22日，中國國務委員兼外長王毅在廣西桂林與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）會晤。 雙方發表聯合聲明，其中提到以「推進民主」為藉口干涉他國內政不可接受。

據外交部在發布的消息，中俄外長聯合聲明包括有四項內容：

一、所有人權是普遍、不可分割、相互聯繫的。可持續發展是提高每個國家人民生活水准和福利的基礎，由此可促進享有所有人權。發展與實現各項人權和基本自由相輔相成。各國應以此為出發點，根據本國國情，在政治、社會、經濟、文化、環境領域保護和踐行人權，促進人的全面發展，增進人民福祉。倡導和保護人權也是國際社會的共同事業，各國應同等重視、系統推進各類人權，反對將人權問題政治化，摒棄借人權問題干涉別國內政和搞雙重標準，在平等和相互尊重的基礎上開展該領域對話，造福各國人民。

二、民主是人類發展成就之一，其標誌是以立法形式確保權力屬於人民，即公民有權管理國家事務及合法行使權力。民主模式不存在統一的標準。應尊重主權國家自主選擇發展道路的正當權利。以「推進民主」為借口干涉主權國家內政不可接受。

三、國際法是人類社會發展的基石。各國無一例外均應堅定維護以聯合國為核心的國際體系、以國際法為基礎的國際秩序。我們重申2016年《中華人民共和國和俄羅斯聯邦關於促進國際法的聲明》，重申《聯合國憲章》具有關鍵意義，其宗旨和原則對維護世界和平安全，促進國際法發揮著重要作用。

四、國際社會應堅持踐行開放、平等、非意識形態化的多邊主義原則，共同應對全球性挑戰和威脅，努力維護多邊體制的權威性，提高多邊體制的有效性，完善全球治理體系，共同維護和平與戰略穩定，促進人類文明發展，保障各國平等享有發展成果。同時，對話應成為處理國際事務的基本方式，國際社會要團結不要分裂，要合作不要對抗。

（外交部網站）