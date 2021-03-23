俄羅斯外長拉夫羅夫訪問中國　黑口罩印反封鎖措施不雅字眼

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-03-23 15:17

俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）3月22日訪問中國時戴着黑色口罩，上面印有反對封鎖措施、不雅的口號。

圖為俄羅斯外交部在TikTok發布的影片截圖，顯示部長拉夫羅夫身處桂林時戴着印有反封鎖措施口號的黑色口罩。（Reuters）

路透社22日報道，這個口罩印的英文標語把所有元音（韻母）都移除，僅剩下FCKNG QRNTN（該死的隔離），意在表達配戴者對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）隔離防疫措施的態度。外交部在社交媒體表示，「這個口罩與口罩上的口號都很適合部長」，似乎暗指拉夫羅夫受夠防疫封鎖措施，為此感到沮喪。

俄羅斯媒體報道，這枚口罩是隨行記者在拉夫羅夫3月21日71歲生日時送給他的。拉夫羅夫22日與中國外交部長王毅見面時，戴着另一個沒有印口號的普通口罩。

俄羅斯國營電視台主持人基榭廖夫（Dmitry Kiselyov）稱讚拉夫羅夫戴着這個口罩，並在Telegram說，俄羅斯的防疫成效優於其他西方國家，部長此舉是為了向每個對俄羅斯說教的人表達他的態度。