康希諾與解放軍聯合開發　無痛吸入式新冠疫苗獲批臨床試驗

撰文： 李亭 最後更新日期： 2021-03-23 18:01

中國再有一款新冠疫苗獲批臨床試驗，該款疫苗由康希諾生物公司和解放軍聯合開發，是一款吸入式疫苗，使用者僅需透過呼吸就能「接種」。 內地傳媒分析指，由於整個過程並無痛感，疫苗接種的普及性有望更高。

目前全球已經獲得緊急使用權或有條件上市的新冠疫苗都是肌肉注射。（視覺中國）

康希諾在3月23日發出公告，指其與解放軍軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所合作開發的吸入用重組新型冠狀病毒疫苗（5型腺病毒載體），已獲得中國國家藥品監督管理局藥物臨床試驗批件。

有內地傳媒引述權威消息稱，吸入用重組新冠疫苗與此前在2月5日獲批上市的重組新型冠狀病毒疫苗的毒種、細胞庫、原液生產工藝、製劑生產工藝、製劑配方等均相同，僅在使用時採用霧化吸入免疫專用裝置。

所謂霧化吸入免疫，是指採用霧化器將疫苗霧化成微小顆粒，使用者通過呼吸吸入的方式使之進入呼吸道和肺部，從而在呼吸道黏膜激發免疫反應，預防新冠病毒感染。報道分析指，由於使用霧化吸入免疫無需打針，未來新冠疫苗的普及性有望更高，產能也將有望實現數倍提升。

中國首個國產鼻噴劑型的流感減毒活疫苗「感霧®」在2020年獲批上市。（微博@長春西門大官人）

據介紹，目前全球已經獲得緊急使用權或有條件上市的新冠疫苗都是肌肉注射。英國傳媒引述康希諾的聲明指出，康希諾強調吸入式疫苗的安全性及有效性有待臨床研究證實，公司無法保證最終將成功開發或銷售該種疫苗。

（綜合報道）