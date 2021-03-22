新冠肺炎｜陝西確診者感染前已打疫苗　丁香園：不能保證人人安全

撰文： 朱加樟 最後更新日期： 2021-03-22 15:52

近日，陝西省西安市第八醫院隔離區一名劉姓檢驗師確診新冠肺炎，劉某在感染前已完成2針新冠疫苗接種，事件引發關注。 內地醫學網站丁香園22日（周一）發文解釋，接種疫苗後又感染新冠病毒有許多可能性，包括接種疫苗的時間因素、抗體產生滴度不足等等，疫苗不能保證人人安全。

文章指，通常來說，人體在疫苗接種幾周時間後才能產生抗體。所以，即便已經接種了新冠疫苗，但如果機體在還沒有產生抗體的時候就已經感染了新冠病毒，那麼疫苗是無法消滅病毒的。

除了時間的因素，中國疾病預防控制中心主任高福指出，另一種可能是打了兩針疫苗後，抗體滴度不夠，可能需要補打第三針。

文章又解釋，疫苗效果本就是一個統計性結果，不具備單一個體的結論性。以國藥疫苗為例，往期論文數據顯示，在接種第二針疫苗第42天，所有的疫苗組受試者體內都能測出中和性抗體。但是在接種首針疫苗的第28天，數據並不是「一概而論」的：在大於60歲的志願者中，低劑量疫苗組的91%、中劑量疫苗組的92%、高劑量疫苗組96%的受試者能測得中和性抗體，即依然有小部分人無法產生抗體。

文章指，疫苗效果落實到群體，確實會存在「不能被保護到」的個體。中國疾控中心免疫規劃首席專家王華慶也表示，「從國外目前已用的疫苗上市後評估結果看，在接種疫苗後，仍有個別人發生保護失敗的情況。」

文章最後指出，在討論疫苗有效性的時候，往往不是在討論個體，而是在討論群體。疫苗的有效性指的是疫苗在實際情況下預防疾病的效率，非每個個體的抗體產生情況。針對疫苗有效率的問題，中關村美年健康產業研究院執行院長和教授寧毅指出，「90%的人接種了有效率為70%的疫苗，相當於70%的人接種了有效率為90%的疫苗。」當人群中有70～80% 的人口都存在抵抗力，就能建立起一道免疫屏障，也就是所謂的「群體免疫」，就不會發生大規模的爆發流行。