新冠疫苗｜張文宏：內地70%接種率是最低要求　最好可達80%

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-24 10:56

截至3月20日24時，內地累計報告新冠疫苗接種7495.6萬劑次。針對疫苗接種問題，復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏呼籲更多人參與接種，「若1名新冠肺炎患者可傳染3人，那麼需要完成70%的疫苗接種，其保護率才基本達標，但是這是最低要求。因疫苗保護率並非百分百，如果有效率為90%，那麼接種率還應進一步提高，最好能達到80%，上不封頂。」

張文宏呼籲更多人參與接種新冠疫苗。（上觀新聞）

今日（24日）凌晨，中國耐多藥結核病超短程方案研究啟動會在湖北武漢舉行，張文宏表示，興源疫苗誕生至今，有關爭議在全球範圍內仍未停止。對於疫苗的面世，大眾有各種擔憂都是正常現象，隨著事件的推移，當越來越多人接種後反饋沒有問題，也會讓更多人願意接受它。

張文宏指，目前，國際上的發達經濟體都在開展大規模疫苗接種，預計今年6月至9月將基本完成免疫屏障的建立，之後世界開放，互聯互通。「若我們沒有完成足夠數量的疫苗接種，將面臨很大的風險。未來，若更多經濟體實現疫苗接種後群體免疫，我們也必須避免新冠病毒帶來的、遠遠超過其本身的不良後果。」

張文宏稱，疫苗作用在現階段非常重要。（上觀新聞）

在談及去年4月8日零時，武漢解封時，張文宏表示，「我當時就特別支持開放，不然，長期封閉帶來的社會經濟乃至市民心理問題，都是非常嚴重的。」張文宏稱，因此，疫苗作用在現階段非常重要。

張文宏說，在疫苗接種方面，大眾最擔心的是接種後不良反應問題，目前全國接種人數正在穩步增長，可以基本明確的是，不良反應都是可以接受的。他預料，未來一兩個月內，中國或將以每天500萬以上的接種劑次增加，一個月內可接種近2億劑次，民眾的信心會大大增加。

張文宏又指，新冠病毒未來或成為常駐型病毒，接種不到位，會導致個人、家庭乃至社會的健康問題。「我不勸你接種與否，但接種疫苗，在現階段是對自己有利。」

張文宏指，疫苗接種不到位，會導致個人、家庭乃至社會的健康問題。（上觀新聞）

（上觀新聞）