新冠疫苗｜內地60歲以上接種已獲批　張文宏：分階段實施較穩妥

撰文： 孫聖然 最後更新日期： 2021-03-11 10:14

周三（10日），復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏，與全國人大代表、國藥集團國藥控股董事長於清明，和武漢生物製品研究所總經理助理王澤鋆就新冠疫苗接種問題展開對話。 張文宏建議民眾盡快接種疫苗，他表示，在「接種疫苗」和「國際疫情」兩個條件都達到要求的情況下，明年下半年或能看到摘掉口罩的趨勢。 王澤鋆稱，中國60歲以上人群接種新冠疫苗已經獲批，正展開分步驟接種計劃。

張文宏建議民眾盡快接種疫苗。（中國之聲微信公號）

張文宏表示，如果不經過非常嚴格的公共衛生管控或疫苗的接種，疫情不會自行在世界上消亡。「很多人覺得國內疫情管控很好，沒有急迫性，但我們必然面臨世界重新打開時的風險。全球各國會陸續打開國門，我們打疫苗的急迫性也會越來越高。在此之前，我們迫切需要完成接種以應對輸入性風險」。

張文宏建議，民眾在今年之內若有機會都要去打疫苗，因為隨時間的推移，接種可能出現擁擠現象。「現階段年輕人自己把疫苗打好，就是對家庭、對國家的貢獻。中國的疫苗運輸方便、安全性高，非常有利於全民接種」。

張文宏說，新冠疫苗注射的整體原則是，高危人群先打，這樣的保護效率會更高。「在疫情較為嚴重的歐美等國，老年人是絕對高危人群。在中國，因為現在基本沒有本土病例，散發病例基本上都跟輸入疫情有關，也就意味著海關、冷鏈、醫務人員、賓館服務人員、公交司機、船員等是高風險人群。這些人群如果都接種了疫苗，就為輸入性的疫情提供了很好的屏障」。

張文宏說，新冠疫苗注射的整體原則是，高危人群先打，這樣的保護效率會更高。（網上圖片）

目前，新冠疫苗的接種對象為18至59歲健康成年人。張文宏稱，事實上，國藥疫苗在此次緊急接種中是覆蓋了60歲以上人群的，但在實際操作時，分階段實施的計劃是比較穩妥的。「由於後續接種人群數量非常大，所以各地在實施過程中先從比較容易接種的人群開始接種，也是比較合理的做法」。

至於60歲以上人群大概什麼時候才能夠接種新冠疫苗，王澤鋆表示，去年12月30日和今年2月25日，國藥中生兩款獲批的滅活疫苗在獲批時適應的年齡段都是18歲以上人群，也就是說60歲以上人群都可以使用。據國藥數據，目前最大年齡的接種者接近100歲。中國可能會分階段分步驟地推進這些人群的使用，來提升免疫覆蓋率。

那麼，兒童、青少年何時才能注射疫苗？于清明說，目前已經有大量3-17歲這個年齡段的臨床數據，整理以後會報國家相關部門審批。關於疫苗的產量問題，于清明介紹，今年下半年國藥集團疫苗產量預計突破10億劑，明年可以達到30億劑。

另外，對於民眾最關心的何時才能夠摘掉口罩的問題，張文宏表示，想摘口罩，今年年底會非常困難。「在疫苗得到普遍接種之前，對於口罩的要求始終存在。將來在群體免疫建立以後，新冠肺炎發病率就會非常低，那時我們對口罩的依賴性肯定會隨之下降」。在「接種疫苗」和「國際疫情」兩個條件都達到要求的情況下，明年下半年或能逐步看到摘掉口罩的趨勢。

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