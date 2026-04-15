中台辦惠台10項被指經貿武器化　國台辦籲民進黨多傾聽島內民意

新華社消息，4月15日，國務院台辦舉行例行新聞發佈會。對於民進黨當局抹黑大陸十項涉台新政，發言人陳斌華表示，奉勸民進黨當局多傾聽島內民意，多做促進兩岸交流合作的事，而不是與民眾為敵、擋民眾獲利。



中共中央台辦4月12日發佈10項惠台政策，包括全面恢覆兩岸空中客運直航、金馬通橋，以及完善涉台漁業準入管理等，此外推動恢復上海市及福建省居民赴台（本島）個人遊試點。台灣行政部發言人表示，這種具有高度不確定性與選擇性，例如隨時調整或中斷開放，或僅針對特定對象進行差別待遇，只是把交流工具化、經貿武器化的統戰脅迫作法。

國務院台辦發言人陳斌華4月15日對此回應稱，每當大陸出台惠及台灣同胞的舉措，民進黨當局都統統抹黑。凡是有利於增進台灣同胞利益福祉的事，他們就極力反對。這種做法被台灣媒體譏諷為膝跳式反應、條件反射，遭到島內社會各界普遍批評和反對。奉勸民進黨當局多傾聽島內民意，多做促進兩岸交流合作的事，而不是與民眾為敵、擋民眾獲利。

望台灣儘快取消對兩岸航空運輸的不合理限制

習鄭會後，大陸推10項惠台政策，包括陸客赴台。（資料圖片）

對於民航方面宣布通過海峽兩岸航空運輸交流委員會與台北市航空運輸商業同業公會聯繫渠道，再次促請台方全面恢復兩岸空中客運直航正常化，陳斌華表示，兩岸空中直航極大便利了兩岸民眾往來，為增進兩岸同胞福祉發揮了重要作用。目前，兩岸航線受民進黨當局干擾，航點航班尚未完全恢復常態。

陳斌華指出，國台辦對兩岸空中直航航點全面復航沒有任何政策限制，障礙癥結完全在民進黨當局。希望台灣方面順應民意，儘快取消對兩岸航空運輸的不合理限制，由兩岸航空公司根據市場需求自主安排航班計劃。

習鄭會｜中台辦發10項惠台政策：恢復兩岸直航，陸客赴台試點重啟

中央台辦4月12日受權發佈十項促進兩岸交流合作的政策措施，陳斌華對十項政策措施作進一步說明。

「小三通」，搭載294名台籍旅客的馬祖「南北之星2號」客輪，首航抵達福州馬尾琅岐客運碼頭。（視覺中國）

陳斌華表示，國台辦秉持兩岸一家親理念，堅持以交流融合增進民生福祉，着眼讓兩岸同胞過上更美好的生活，聚焦台灣同胞實際需求，出台十項促進兩岸交流合作的政策措施。十項政策措施涵蓋兩岸政黨黨際交流、青年交流以及經濟、民生、文旅等領域，是我們推動兩岸人員往來和各領域交流合作、增進同胞親情福祉的又一重要舉措，順應了兩岸同胞要和平、要發展、要交流、要合作的共同心聲，回應了島內民眾的熱烈期盼。

陸客赴台自由行。（資料圖片）

陳斌華說，下一步，國台辦將會同有關部門、地方推進相關政策措施落實落細，讓兩岸同胞早蒙其利、共享利好。希望民進黨當局順應島內民意、回應業界呼聲，儘快取消種種人為限制，為兩岸人員往來和各領域交流合作正常化、常態化撤除障礙。