鄭麗文訪陸|7日抵達上海　國台辦主任宋濤接機　將晤三省市一把手

中國國民黨主席鄭麗文將於4月7日正式開啟為期6天的訪問大陸的行程。據台灣《聯合報》報道，鄭麗文首站將抵上海機場，預計將由國台辦主任宋濤親自接機，鄭麗文此行最受矚目便是會見中共中央總書記、中國國家主席習近平，同時她還將會晤多位中共政治人物和省市一把手。



據《聯合報》報道，鄭麗文一行預定將在7日中午搭乘上海航空FM852班次，由松山機場飛抵上海虹橋機場，屆時將由宋濤接機。

鄭麗文這次登陸訪問，係由宋濤以國台辦主任規格，獲「受權宣布」中共中央和習近平總書記歡迎並邀請鄭麗文主席到訪，所以由宋濤出面接機係在情理之內。並且，這也符合過往國共交流過程中常出現的規格，包含過去幾位國民黨主席訪問大陸，如2005年連戰訪陸、2008年吳伯雄、2015年朱立倫訪陸等，都是由國台辦主任親自到機場接機。

在江丙坤的安排下，時任國民黨主席連戰在2005年4月與時任中共總書記胡錦濤在北京人民大會堂進行會談。這是國共兩黨領導人56年來的首次會面，江可謂為國共兩黨搭起「和解之橋」。（資料圖片）

此外，鄭麗文抵達上海後將乘坐高鐵轉往南京，預計8日在中山陵謁陵，此後再回到上海，9日飛往北京，至12日結束訪陸行程返台。

按照慣例，鄭麗文循例料將會見宋濤，以及所到省區的一把手，包含中共政治局委員兼上海市委書記陳吉寧、江蘇省委書記信長星、政治局委員兼北京市委書記尹力。

鄭麗文本次到訪大陸，最受矚目的則是與中共總書記習近平的「習鄭會」。據此前報道，「習鄭會」或將與4月10日登場，規格與2005年「胡連會」相當。