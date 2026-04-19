AI算力引爆光纖需求　國產光纖價格暴漲650%　遠銷北美排產到明年

撰文：鄭寧
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隨著人工智能（AI）時代全面開啟，光纖光纜作為連接「算力」與「數據」的關鍵基礎設施，正迎來新一輪景氣週期。據內媒報道，今年以來內地光纖行業呈現「量價齊升」態勢，有企業訂單已排至明年一季度，部份主流光纖產品價格漲幅更驚人地達到650%，行業由過去的供過於求轉向供應短缺。

據央視財經報道，光纖產品正廣泛應用於數據通信、傳感及醫療等領域。在江蘇一家光纖生產企業，工作人員表示，今年一季度產銷量同比增長超過35%，其中海外銷量增速更逾55%，產品主要銷往北美及東南亞地區。江蘇亨通光纖研發總監孫偉透露，目前在手訂單充足，「排產已經排到明年一季度」。

另一家江蘇企業通鼎集團董事長沈小平則指出，G.657.A2光纖去年價格為每芯公里32元（人民幣，下同），今年已飆升至240元，漲幅達650%。他更直言，以往行業習慣是「發貨後付餘款」，現在則是買家「先付錢再發貨」，產品完全不愁銷路。

AI算力引爆光纖需求，國產光纖價格暴漲650%。（央視新聞）

AI數據中心需求增10倍　全球供應現缺口

報道稱，這一輪行業翻紅的背後，主要受惠於AI算力對數據傳輸的巨大需求。烽火通信光纖研發部經理彭楚宇分析指，過往萬卡以下的常規數據中心僅需數千公里光纖，但隨著算力提升，新型數據中心對光纖的需求量激增5到10倍。

中信建投證券通信行業首席分析師閻貴成指出，去年全球光纖出貨量約6.5億芯公里，預期今年需求將突破8億芯公里，全球供應缺口可能在5%至10%之間。他認為，在AI算力引爆新需求的背景下，全年行業景氣度與價格均持樂觀態度。

面對市場激增的需求，光纖的產能瓶頸也成為焦點。據悉，光纖預制棒作為核心部件，擴產週期長達18至24個月。為解決短期供應壓力，內地企業正透過技術改進與多基地協同來提升效率，預期今年產能可提升50%以上。

中國信息通信研究院技術與標準研究所高級工程師趙鑫表示，中國已建成覆蓋「光纖預制棒—光纖—光纜」的完整產業鏈，發展重心正從規模優勢向技術引領加速轉變。專家預計，未來5年全球光纖光纜需求年均增長率將超過5%，而中國作為全球最大的生產與消費國，將繼續擔任全球供應鏈的「穩定器」與「壓艙石」。

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