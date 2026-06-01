解壓玩具｢Natasha｣內地爆紅　中消協：暴力、軟色情營銷涉嫌違法

近期一款名為「娜塔莎Natasha」的仿真嬰兒解壓玩具在內地網絡及校園迅速走紅，內地社交平台上更有大量熱門影片展示了對其進行摔打、注水、踩踏甚至針刺等破壞性行為，更有部份賣家的宣傳手法涉嫌色情「擦邊」，引發社會擔憂。



央視新聞亦在「六一兒童節」前夕播出了深度調查節目《失控的玩具》，起底暴力解壓玩具售賣亂象。商家以「暴力解壓」為噱頭售賣，且商品味道刺鼻大多未通過國家強制性產品認證（3C）。



中消協回應這一熱潮稱，暴力、擦邊類營銷影片涉嫌違法，尤其部份商家在宣傳「娜塔莎」時，刻意擺出帶有性暗示意味的姿勢，甚至配以曖昧文案、成人化道具。又或以暴力行為對待解壓玩具，博取流量和關注。這類行為以低俗、暴力為噱頭，涉嫌違反《網絡安全法》《廣告法》等法律法規。

有網民拍片扯開仿真娃娃的內褲，涉嫌色情引發爭議。

仿真嬰兒娃娃在內地社交平台走紅。

仿真嬰兒娃娃在內地社交平台走紅。

中消協指出，解壓玩具設計應倡導文明健康綠色理念。合理設計的解壓玩具提供了一個正常的情緒宣泄出口，起到心理調節作用，但形象、玩法設計不能刻意放大獵奇心理宣泄暴力。當「娜塔莎」的核心玩法變成摔、扎、踩、砸，與暴力行為綁定在一起時，此類玩具不是風格差異，而是設計理念的價值觀錯位。解壓玩具舍棄審美價值、文化價值與情緒價值，是不合格、不可取的逆向設計，違背《消費者權益保護法》倡導的文明健康綠色消費理念和消費方式。

此外，解壓玩具應注重保護未成年人身心健康。解壓玩具受眾包含大量未成年人，《未成年人保護法》規定生產銷售用於未成年人的玩具不得危害其人身安全和身心健康。部份商家在宣傳「娜塔莎」時，扭曲嬰幼兒形象；有的商家在宣傳頁面赫然寫著「養娃不如捏娃」。這些帶有誘導性的宣傳，極易讓缺乏辨別能力的未成年人產生錯誤認知。解壓玩具應堅決摒棄、杜絕一切綁定暴力、低俗、惡搞、不良宣泄的玩法與元素，避免對未成年人心理造成不良引導。

尤其在「娃娃被砸扁」等網絡影片爆火後，商家趁機炒作，用「養娃不如捏娃」「超解壓」等話術，將嬰兒形象與破壞性釋放綁定，暴露出對生命的漠視。家長學校憂心忡忡。教育專家指出，蹂躪式把玩此類玩具，易削弱青少年對現實嬰兒的同情心與保護欲，甚至誘發對生命體的無意識攻擊沖動。青少年正處於價值觀形成關鍵期，辨別能力弱，長期接觸「虐娃式」玩法，易模糊生命尊重與傷害的界限，對孩子三觀造成不良影響。

中消協指出，商家、平台等都稱為亂象背後的推手，部份家長亦未能做好及時引導，讓此類玩具有機可乘。商家不能只追求流量利潤，要對未成年人保護存有敬畏之心。監管部門應加大排查力度，嚴懲違規商家，完善玩具倫理審核標準；電商平台需強化主體責任，真正將把關審核落到實處，及時清理違規內容；家長和學校要加強引導，幫助青少年樹立正確世界觀、價值觀，遠離暴力低俗玩具。