仿真嬰兒玩具「Natasha」內地爆紅　摔打涉色情「暴力解壓」惹議

近期一款名為「娜塔莎Natasha」的解壓玩具在內地網絡及校園迅速走紅。這款「捏捏樂」與過往常見的麵包、包子形狀不同，被直接做成仿真嬰兒模樣。在內地社交平台上，大量熱門影片展示了對其進行摔打、注水、踩踏甚至針刺等破壞性行為，更有部份賣家的宣傳手法涉嫌色情「擦邊」，引發社會擔憂，甚至有多間學校已下發通知嚴禁學生使用。有專家警告稱，這種將擬人化對象色情化、暴力化的「解壓」行為，極易扭曲青少年認知，損害未成年人身心健康。



據《新京報》報道，「娜塔莎」解壓玩具起初是由一名網民為應對母親催婚，將其當成嬰兒「養」，隨後因一則娃娃被砸扁在地的影片意外走紅，引發模仿。目前在多個短影片和社交平台，以「娜塔莎」為關鍵詞的捏娃影片氾濫，部份甚至由未成年人拍攝。畫面中，有人將其拉扯變形、踩扁、用刀劃開娃娃肚皮，或大量注水撐爆。

社交平台的流量直接帶動了線上與線下的瘋狂銷售。線上電商平台上，該款玩具的銷售量驚人，多間網店顯示「全網熱銷3萬+」或付款人數達數千。有帶貨主播在直播時，為了強調玩具「耐造抗揍」，多以暴力解壓為賣點，邊捶打娃娃頭部邊對鏡頭表示：「隨時隨地發洩、出火兒。」

嬰兒仿真玩具在內地社交平台走紅。

嬰兒仿真玩具在內地社交平台走紅。

除了暴力元素，部份店家的宣傳頁面更疑似含有色情暗示的「擦邊」內容，包括將娃娃的手放到內褲裏、把內褲提到肩膀上，甚至撕開娃娃內褲露出臀部。目前，商家更推出了與真實嬰兒同等大小的「超大號」款式，宣傳影片中一男子抱著玩偶揉搓，並拉起其粉色內褲彈回。

線下市場同樣供不應求。北京百榮世貿商城玩具城的商戶透露，該款玩具長期缺貨，有商家一天就賣出十箱（每箱上百件）。雖然外包裝明確標註適用年齡為14歲以上，但線下商家卻聲稱「安全，裏邊都是沙子填的，一兩歲小孩就能玩」，且玩具包裝打開後有刺鼻氣味。

有網民拍片扯開仿真娃娃的內褲，涉嫌色情引發爭議。

專家：解壓變「模擬暴力」 恐削弱現實同理心

雖然「涅娃」解壓，但也引起不少家長與網民批評，直言這種暴力「虐待」的形式令人不適。甚至部份學校已陸續發出通知，要求各班主任和科任老師嚴抓此類玩具進入校園。

據《新京報》報道，北京師範大學新聞傳播學院院長、未成年人網絡素養中心主任方增泉分析，將嬰兒形態玩具與「養娃不如捏娃」等話術掛鉤，本質上是引導用戶通過物理揉捏獲得快感，容易誘導青少年將嬰兒視為可供發洩的客體。長期以往，可能削弱青少年對真實嬰兒的同情心與保護欲，甚至誘發對真實生命體的攻擊衝動。

復旦大學新聞學院傳播學系教授鄧建國則指出，該現象是平台機制、商家逐利與公眾宣洩情緒三方作用下的極端表現。解壓已從簡單的感官刺激升級為「對擬人化對象的模擬暴力」。在平台「馬太效應」的流量分配下，一些小眾、畸形的低質量內容被放大、主流化，恐讓參與者在潛意識中對真人做出類似行為。鄧建國強調，這種「情感經濟的無底線化」必須及時停止。

仿真嬰兒娃娃在內地社交平台走紅。

仿真嬰兒娃娃在內地社交平台走紅。

仿真嬰兒娃娃在內地社交平台走紅。

律師：涉違公序良俗及廣告法 嚴重或觸刑法

針對此類營銷手段，北京市東衛律師事務所黃曉宇律師指出，解壓玩偶本身雖非違禁品，但商家若通過拍攝不雅動作、暴力虐待玩偶等低俗畫面進行促銷，即涉及違背民法中的公序良俗原則，扭曲公眾認知。且商家行為亦涉嫌違反《廣告法》中「廣告不得含有淫穢、色情、恐怖、暴力內容，且不得損害未成年人身心健康」的規定。情節嚴重者，更可能觸犯《治安管理處罰法》甚至《刑法》，涉及制作、販賣、傳播淫穢物品等相關犯罪。