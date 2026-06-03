鄭麗文揭先訪北京再訪華府原因：若無「習鄭會」，我可能無足輕重
撰文：盧詩文
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當地時間2日晚，國民黨主席鄭麗文訪美行首站到舊金山（又稱三藩市），晚間出席台灣僑宴時鄭麗文發表演說，解釋她上任先訪北京、後訪華府的考量。她坦言，若沒有事先促成「鄭習會」，僅憑其在野黨主席的身份訪問美國也改變不了什麼，「可能根本就無足輕重」。
據《聯合報》報道，鄭麗文在僑宴致詞時暢談40分鐘，鄭麗文說台灣是民主社會，沒有民意、黨意的授權，再完美的論述都是空話。所以她上任黨主席後，表達要赴陸訪問，也希望能見中共總書記習近平。
鄭麗文坦言，如果沒有北京的鄭習會，說實在的，「我只不過是一個陽春的國民黨黨主席，我沒有任何公職身分，」國民黨只是一個在野黨，她就算來美國訪問，改變不了任何事情，她可能根本就無足輕重。
鄭麗文稱，她必須取得習近平表達誠意，願意為兩岸和平穩定做出最大的努力，「唯有如此，我來到美國才有不一樣的意義。」
針對外界質疑她為何不先去美國，而是先去北京，以及是否因為親中或認為北京比華府重要，鄭麗文直言，這很像「小學生吵架」般的問題。她補充說，事實證明，她的順序是對的，先到哪裏不代表哪裏比較重要。
鄭麗文最後說，民進黨的台獨主張已經被美國總統特朗普打臉，他們的邏輯已經死亡，這陣子每天都語無倫次、亂了手腳。一個被逼到牆角的惡魔是會露出最兇狠的爪牙的，國民黨不懼怕，一定要通過考驗，贏得大選。
據《聯合報》報道，鄭麗文於當地3日飛往波士頓，到哈佛大學學者座談，以及參訪麻省理工學院。
她預定6日到紐約，除有智庫座談、哥倫比亞大學演講，也與僑胞互動；9日前往華府，與國會議員、行政官員會面，16日返抵台灣。
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