鄭麗文揭先訪北京再訪華府原因：若無「習鄭會」，我可能無足輕重

當地時間2日晚，國民黨主席鄭麗文訪美行首站到舊金山（又稱三藩市），晚間出席台灣僑宴時鄭麗文發表演說，解釋她上任先訪北京、後訪華府的考量。她坦言，若沒有事先促成「鄭習會」，僅憑其在野黨主席的身份訪問美國也改變不了什麼，「可能根本就無足輕重」。



國民黨主席鄭麗文周一（6月1日）率團啟程訪問美國。（鄭麗文FB）

據《聯合報》報道，鄭麗文在僑宴致詞時暢談40分鐘，鄭麗文說台灣是民主社會，沒有民意、黨意的授權，再完美的論述都是空話。所以她上任黨主席後，表達要赴陸訪問，也希望能見中共總書記習近平。

國民黨主席鄭麗文2日晚間出席舊金山灣區僑界歡迎晚宴。（聯合報）

鄭麗文坦言，如果沒有北京的鄭習會，說實在的，「我只不過是一個陽春的國民黨黨主席，我沒有任何公職身分，」國民黨只是一個在野黨，她就算來美國訪問，改變不了任何事情，她可能根本就無足輕重。

鄭麗文稱，她必須取得習近平表達誠意，願意為兩岸和平穩定做出最大的努力，「唯有如此，我來到美國才有不一樣的意義。」

4月10日上午，中共中央總書記習近平在北京會見鄭麗文主席率領的中國國民黨訪問團。（新華社）

針對外界質疑她為何不先去美國，而是先去北京，以及是否因為親中或認為北京比華府重要，鄭麗文直言，這很像「小學生吵架」般的問題。她補充說，事實證明，她的順序是對的，先到哪裏不代表哪裏比較重要。

鄭麗文最後說，民進黨的台獨主張已經被美國總統特朗普打臉，他們的邏輯已經死亡，這陣子每天都語無倫次、亂了手腳。一個被逼到牆角的惡魔是會露出最兇狠的爪牙的，國民黨不懼怕，一定要通過考驗，贏得大選。

國民黨主席鄭麗文6月1日率團啟程訪問美國，當日中午在中央黨部舉行記者會。（影片截圖）

據《聯合報》報道，鄭麗文於當地3日飛往波士頓，到哈佛大學學者座談，以及參訪麻省理工學院。

她預定6日到紐約，除有智庫座談、哥倫比亞大學演講，也與僑胞互動；9日前往華府，與國會議員、行政官員會面，16日返抵台灣。