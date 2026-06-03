黃仁勳指台灣需更多的電　鄭麗文：國民黨執政將導正錯誤能源政策

英偉達（Nvidia，輝達）創辦人黃仁勳日前提醒台灣需要更多的能源與電力，被媒體問到賴清德保證台灣2032甚至2034年前不缺電時，他回答「Maybe（也許吧）」，引發外界熱議。



國民黨主席鄭麗文於台北時間3日於三藩市（San Fransico，舊金山）出席由科技界人士與企業家主辦的午餐座談會，會上有不少企業家批評民進黨的「非核家園」政策，稱其拖累高度依賴穩定電力的台灣科技產業。鄭麗文則回應表示，2028年國民黨若有機會執政，最首要的任務就是導正被意識形態綁架的錯誤能源政策，回歸理性與科學，讓台灣重新回到繁榮與科技領先的軌道上。



鄭麗文於台北時間3日於三藩市（San Fransico，舊金山）出席由科技界人士與企業家主辦的午餐座談會。（國民黨官網。）

鄭麗文指出，民進黨政府錯誤的能源政策已經嚴重拖累台灣。台灣的高科技業每年向執政黨反映需要「穩定的能源」，但民進黨卻受限於意識形態，不僅在去年將核電廠全數關閉，近期又因面臨缺電危機而拋出「重啟核電」的口號，證明民進黨能源政策的自相矛盾與失敗。

鄭麗文強調，台灣在核融合等尖端潔淨能源技術上，具有極高的研發與突破潛力，2028年國民黨若有機會執政，首要任務就是導正被意識形態綁架的錯誤能源政策。

鄭麗文在會上也呼籲海內外同胞在2028年一定要全力促成政黨輪替，她強調，「唯有擺脫意識形態的虛耗、回歸理性與科學，台灣才能重新回到繁榮與科技領先的軌道上」。

2026年6月1日，Nvidia創辦人黃仁勳出席台北國際電腦展（COMPUTEX 2026）期間舉辦的NVIDIA GTC Taipei 大會（Reuters）

國台辦：「缺電」已經成為台灣經濟社會持續發展的軟肋

6月3日，國台辦記者會上，發言人朱鳳蓮也回應黃仁勳說法稱，民進黨當局一門心思搞「台獨」，既沒有意願也沒有能力解決島內經濟社會發展面臨的結構性問題。

朱鳳蓮批評，「缺電」已經成為台灣經濟社會持續發展的軟肋，「這一點大家有目共睹」。民進黨當局把能源問題高度政治化，不是直面去解決，而是把它當作黨同伐異、打壓對手的工具，暴露其只顧一黨之私、不顧台灣民生福祉和未來發展的嘴臉。

賴清德則指，目前台電供電穩定，至2032年前皆無問題，政府會持續推動第二次能源轉型，「科技發展到哪裡，穩定的電力就支持到哪裡」，全力打造安心發展基地。