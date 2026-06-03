海峽論壇6月13日在廈門舉行　國台辦：歡迎台灣各政黨參加

國台辦發言人朱鳳蓮6月3日宣布，第18屆海峽論壇將於6月13日在福建舉辦，主會場設在廈門。



她表示，將邀請台灣有關政黨代表參加。國民黨表示，副主席張榮恭將率團出席。民進黨發言人吳崢則稱，台灣陸委會已經非常明確地定調，海峽論壇就是中共對台灣的統戰「統戰平台」，民進黨不會派遣任何代表參加，也呼籲黨員，不要參加。



據了解，台灣陸委會在過去幾年都將海峽論壇列為中共對台統戰平台，禁止在台灣辦理相關活動，台灣地方政府、人民或團體也不得大陸主辦單位合作辦理，並禁止中央部會及所屬單位人員透過任何形式參加海峽論壇相關活動，建議地方政府政務人員及所屬單位人員切勿出席。

2025年台灣前總統馬英九曾率團參加第17屆海峽論壇，全國政協主席王滬寧15日上午與馬英九會面，王滬寧讚揚馬英九積極促進兩岸青年交流，弘揚中華文化，「為排除兩岸交流干擾和障礙做出了表率」。

全國政協主席王滬寧15日上午與馬英九會面。(中天新聞)

海峽論壇｜王滬寧廈門晤馬英九：為排除兩岸交流干擾做出表率

朱鳳蓮指出，本屆海峽論壇堅持民間性、草根性、廣泛性定位，延續擴大民間交流，深化融合發展主題，設置四大板塊58項活動。

朱鳳蓮表示，本屆海峽論壇邀請台灣有關政黨代表以及青年、婦女、民間信仰、農民、水利、文化、旅遊、衛生、工商、金融等各界人士參加。論壇各項籌備工作已推進。

國民黨則在6月3日回應，副主席張榮恭將率團出席6月13日在福建廈門舉辦的海峽論壇，團員包括國民黨大陸事務部主任張雅屏、副主任彭國省、智庫副執行長沈建億、吳怡玎等。