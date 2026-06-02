伊朗總統與高市早苗通電話　承諾助日船隻通過霍爾木茲海峽

伊朗總統府發表聲明表示，佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）6月1日在與日本首相高市早苗通電話時表示：「我們將努力為日本船舶提供順暢且便利的航行通道。」佩澤希齊揚稱，目前主要的問題源於美國對伊朗航運和貿易施加的限制和障礙。



伊媒報道，佩澤希齊揚周一對高市說：「伊朗已做好充分準備，為海上通行提供便利。」他又指，伊朗一直認為外交是解決現有問題的最有效途徑，但美國未能履行其承諾，以及以色列的「破壞穩定行動」，都給外交努力帶來了挑戰。

另一方面，伊朗國家媒體最新報道，針對以色列在黎巴嫩展開的攻勢，伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary Guard Corps）揚言將開闢「新戰線」，並維持封閉霍爾木茲海峽。

2026年5月18日，伊朗德黑蘭，總統佩澤希齊揚（Masoud Pezeshkian）出席公共關係官員集會時發表講話。（Getty）

伊朗國家電視台引述革命衛隊情報機構表示：「伊朗認為逾越黎巴嫩與加沙的紅線意味着直接戰爭。」聲明中還稱：「作為回應，伊朗除維持霍爾木茲海峽的既定局面外，也決心透過採取具體行動與開闢新戰線，來執行防禦行動。」