廣電總局整頓微短劇亂象　針對軟色情擦邊、侵權盜版等8個方向

近年內地微短劇創作發展迅速，惟不少短劇內容創作涉及擦邊色情、畸形婚戀觀及嚴重抄襲問題等各種問題。對此，國家廣播電視總局3日晚通報，自6月1日起啟動為期兩個月的專項治理行動，鎖定微短劇存在的涉兒童有害、軟色情擦邊、拜金炫富、畸形婚戀觀、封建糟粕、暴力復仇、低俗片名、侵權盜版等8個問題展開整頓。



内地不少短劇內容創作涉及擦邊色情、畸形婚戀觀等各種問題。（中國新聞周刊）

據國家廣播電視總局微信公眾號發佈，本次專項治理為期2個月，重點整治8個類別內容如涉兒童有害、軟色情擦邊、拜金炫富、畸形婚戀觀、封建糟粕、暴力復仇、低俗片名、侵權盜版。

內地短劇《麒麟送子天降喜福》的劇情中，竟出現女主角替皇上一口氣生出99個兒子的橋段，引發熱議。（微博）

廣電總局有關負責人稱，這次專項治理的目的是營造微短劇行業良好內容生態，各省級廣電行政主管部門要履行屬地管理責任，建立巡查與抽查機制，對平台和製作機構實行全周期、動態化監管。平台和製作機構也要全面排查，有問題的內容要即改。

另外，國家廣播電視總局在開展專項治理的同時，也推動微短劇精品化發展，實施「微短劇精品創作傳播『五個一批工程』」，提升微短劇創作質量。

對此，內地網民反應呈現兩極，有人認為「確實要整治，不然年輕一代看這些微短劇腦子都壞掉了」「這些短劇為了爽連倫理和法律都不管不顧，確實應該徹查」，但也有網民認為「整治兩個月時間太短，很難從根本上解決問題」。