8名中國人清邁無證拍短劇被捕　外國人非法務工在泰國可罰逾24萬

5月8日，一個中國短劇劇組在泰國清邁杭東縣一處住宅內無證拍攝被查處，清邁旅遊警察當場控制8名中國籍人員，以「外國人非法務工」立案。



8人均已遊客身份入境 因清邁知名選擇在此拍攝

8名中國人在泰國清邁無證拍攝短劇被捕。（泰國頭條新聞）

據泰國頭條新聞報道，當地警方接獲舉報稱，有一群中國籍人員在清邁杭東縣一處民宅內私自拍攝影片。5月8日，清邁旅遊警察偵查組開展突擊檢查，在現場查獲中國劇組人員及泰方翻譯。

警方稱，該劇組無法出示合法拍攝許可文件，也無政府人員在現場監管。據了解，涉案中國籍人員均以遊客身份入境，沒有在泰工作的相關許可證。

涉案人員魏某表示，因清邁知名選擇在此拍攝。（泰國頭條新聞）

5月8日，清邁旅遊警察偵查組開展突擊檢查，在現場查獲中國劇組人員及泰方翻譯。（中國僑網公眾號）

涉案人員魏某是該劇組的製片人兼演員，據其表示，團隊正在拍攝當下熱門的「豎屏短劇」，因清邁是知名的旅遊勝地，在中國遊客中知名度高，所以選擇在這裏進行拍攝。

當地警方：非法拍攝最高被罰逾24萬

警方當場向該劇組人員表示，在泰國拍攝必須遵守2008版《電影與視頻管理法》，且拍攝過程須有政府人員監督，以防內容歪曲事實或損害國家形象。同時，電影劇本或梗概須先通過相關委員會審核才可開機，違者最高可被處以罰款100萬泰銖（約24.3萬港元）。

目前，調查人員已將8名中國籍人員移交杭東縣警局，以「外國人非法務工」立案查處。（泰國頭條新聞）

目前，調查人員已將8名中國籍人員移交杭東縣警局，以「外國人非法務工」立案查處，警方當場處以每人罰款5000泰銖。至於無證拍攝的行為，警方將向旅遊廳電影與視頻管理委員會通報違規情況，由相關部門依法進一步處理。