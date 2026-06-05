免簽國再擴大　南美國家烏拉圭宣佈對中國公民免簽

據新華社今日（5日）報道，烏拉圭外交部長盧貝特金4日宣佈，將對持普通護照的中國公民實施免簽入境政策。



烏拉圭外交部長盧貝特金宣佈，將對持普通護照的中國公民實施免簽入境政策。（新華網）

據報道，烏拉圭外交部長盧貝特金（(Mario Lubetkin)）4日在首都蒙得維的亞一場活動上宣佈，將對持普通護照的中國公民實施免簽入境政策。盧貝特金表示，相關政策的細節之後會予以公佈。

今年2月1日至7日，烏拉圭總統奧爾西（Yamandu Orsi）對中國展開為期七天的國事訪問。據《中國一帶一路網》報道，奧爾西是2026年度首位訪華的拉美國家元首，亦是在中國發佈第三份《中國對拉丁美洲和加勒比政策檔》後迎來的首位拉美國家領導人，此次訪問意味着中烏全面戰略夥伴關係邁入新發展階段。

訪問中國期間，奧爾西與國家主席習近平會面，雙方就深化中烏全面戰略夥伴關係，推進高質量共建「一帶一路」，及共同關心的國際和地區問題深入交換意見。

訪問中國期間，烏拉圭總統奧爾西與國家主席習近平會面。（中國外交部）

2018年8月，中烏簽署《中華人民共和國政府與烏拉圭東岸共和國政府關於共同推進絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路建設的諒解備忘錄》。2023年11月，中烏簽署《中華人民共和國政府與烏拉圭東岸共和國政府關於共同推進「一帶一路」建設的合作規劃》。

中烏經貿合作保持穩定發展，據中國海關總署統計，2025年中烏雙邊貿易額為71.9億美元，其中中方出口額36.8億美元，進口額35.1億美元，同比分別增長9.2%、12.8%和5.6%。中國是烏拉圭第一大貿易夥伴和烏大豆、羊毛等最大進口國。

外交部網站公開信息顯示，1993年中國和烏拉圭建立外交部政治磋商制度，迄今已舉行12次磋商。雙方設有中烏/烏中議會友好小組。除互設大使館外，烏拉圭在上海、廣州、重慶和香港設有總領事館。

烏拉圭地處南美洲東南部，位於烏拉圭河與拉普拉塔河的東岸，北鄰巴西，西界阿根廷，東南瀕大西洋。