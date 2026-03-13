免簽潮｜深圳旅客棄日本改赴俄　背包客搭火車跨新馬泰免簽慳千蚊

中國的亨利護照指數從2015年的第94位躍升至2025年的第64位，是過去10年排名攀升最快的國家之一。免簽潮之下，中國護照變得更有含金量了嗎？



有深圳市民對《香港01》表示，她與朋友原計劃去日本旅遊，但朋友被拒簽後，她也因中日關係惡化，轉而選擇去俄羅斯旅遊。還有資深背包客表示，從北京坐火車經泰國、馬來西亞到新加坡一直是他的一個小夢想，終於在2024年初實現，「我的總預算成本是6000塊，如果說免簽政策沒有實行的話，我的旅遊成本將會達到7000多，也是一個激勵吧。」



過去10年亨利護照指數上排名攀升最快的國家之一

據國家移民管理局統計，截至2025年，中國單方面免簽國家增加至48個，與中國互免簽證國家擴大至29個，對中國單方面免簽國家增至28個。除了直接免簽外，韓國也對中國團體遊客實施臨時性免簽，菲律賓也恢復了對中國公民電子簽證服務等。

曾經高居護照含金量榜首的美國護照，在去年10月的亨利護照指數中十年來首次跌出前十。而過去一年，英美兩國的免簽待遇均錄得歷來最大年度跌幅，分別減少了7個及8個目的地。

與此同時，中國是過去10年亨利護照指數上排名攀升最快的國家之一，從2015年的第94位躍升至2025年的第64位，其免簽訪問目的地數量在此期間增加了37個。

在亨利開放指數上，中國的排名也急劇上升，截止2026年1月，中國目前允許77個國家免簽入境，位列第62，過去兩年增加了40多個國家。

首批赴俄中國遊客：過關超級絲滑

2025年12月1日，俄羅斯總統普京簽署總統令，對中國公民實施臨時免簽政策。一直到2026年9月14日（含），持普通護照中國公民來俄旅遊探親等單次停留不超過30天，可免辦簽證入境。

常住深圳市民Hannah介紹，今年1月5日，她從深圳飛往莫斯科，在俄羅斯遊玩了約10天，「其實因為有免簽就會更方便嘛，所以就可能決定會做的更快一點，我們應該是可以算作首批免簽之後去到俄羅斯的。」

深圳市民Hannah在俄羅斯旅遊。（受訪者提供）

Hannah用「超級絲滑」形容入境俄羅斯過海關時的過程，她表示，每個人只花了2-3分鐘時間，「基本上沒有刁難、盤問。」

不過在免簽之前，Hannah便已經考慮去俄羅斯旅遊了。當時她查看的往返機票價格是3300元，但免簽政策宣布後，機票便漲價到了4500元。Hannah笑稱，這簽證費不省也罷。

日簽被拒後因中日關係惡化轉飛俄羅斯

2025年初，Hannah和朋友本來相約到日本旅遊，但朋友在香港申請時被拒簽。後來本打算到內地再申請時，二人又因為中日關係放棄了這段行程 。「加上中日關係（問題），之後就把行程改成了俄羅斯。我們同行的有非常非常多友人，本來計劃去日本，然後因為中日關係都改到了俄羅斯。」

深圳市民Hannah在俄羅斯旅遊。（受訪者提供）

她表示，相對於簽證問題，去俄羅斯其實更大的問題是付款和語言以及網絡。Hannah提及和她們同日出發赴俄的一對情侶，二人並未做任何旅遊攻略，「他們只知道免簽然後就來了。結果沒有辦銀行卡也沒有辦電話卡，下機就斷聯。」

免簽是否影響旅客決策？

在Hannah看來，去非免簽國旅遊主要麻煩在出發前的準備。一個國家是否免簽，在她做決策的過程中，可能會佔到一半的比重。如果辦理簽證的流程太過複雜，她便會考慮是否有其他替代方案。不過她認為，既然決定去旅遊，其實簽證的費用只佔了很少的一部分，可以忽略不計。

深圳市民Hannah在俄羅斯旅遊。（受訪者提供）

Hannah表示，肯定還是希望會有更多的免簽國，雖然簽證並不是一個非常麻煩的事情，但如果預約好了行程但卻無法下簽會讓人心煩意亂，但免簽就不存在這個問題，在心理層面少了很多顧慮。

背包客北京坐火車到新加坡：剛好新馬泰免簽

一名熱愛旅遊的內地背包客小賢（化名）對《香港01》自我介紹時稱：「在亞洲範圍內的免簽國家我都到過了，其他大洲也到過一些。」如果將他交過簽證費後來又對華免簽的國家統計起來，他至少「損失」了2000元的簽證費。

小賢介紹，新加坡、馬來西亞、泰國這三個國家，既是他在免簽前後都去過的國家，也是受大部分中國遊客青睞的旅遊地。而他從小就有一個目標，就是從北京一路坐火車到新加坡，這個願望也終於在2024年實現了。

小賢旅途中的火车票。（受访者提供）

小賢的路線。（受訪者提供）

2024年2月，他從北京出發，先到昆明、西雙版納，然後經過老撾、泰國、馬來西亞最後抵達了新加坡，而恰好當時新馬泰三個國家都對中國免簽了。「因為我的總預算成本是6000塊，如果說免簽政策沒有實行的話，我的旅遊成本將會達到7000多，也是一個激勵吧。」

陸路口岸過境的另類麻煩：免簽初期被盤問

小賢也提到這趟旅途中的一個小插曲。從泰國進入馬來西亞時，小賢經過的是一個當時尚屬小眾的陸路巴東勿剎口岸。而那還是免簽政策的初期，邊檢人員並沒有十分了解免簽政策，「這裏的工作人員甚至弄不清楚對華的簽證制度，還一直打電話請示。」且邊檢對他這個第三國人員走小眾口岸產生了懷疑，對他進行了約1個半鐘的盤問，導致了小賢錯過了當天的火車車次，只能改換路線。

小賢在泰國鄭王廟。（受訪者提供）

小賢在馬來西亞邊境時乘坐火車。（受訪者提供）

因為小賢喜歡走陸路海關，所以遇到的盤問會更多、收取小費的情況也更多。他還提到，在烏茲別克對華免簽的初期，要求飛進飛出，而他又是經過新疆通過陸地進出的，最後只能辦理簽證。不過在去年6月，這個政策也優化成了和哈薩克一樣，不限進出方式均可免簽。

小賢在哈薩克。（受訪者提供）

小賢在烏茲別克的古玩店。（受訪者提供）

不過他也直言，對現在免簽的國家興趣不大：「現在免簽的這些國家也是本來就去得成的呀。」

出入境人數持續增長

除夕過後，小賢又於2月18日飛到了斯里蘭卡旅遊。2024年，斯里蘭卡曾經對中國公民實行免簽政策。而目前則是免除簽證費，但仍需辦理電子旅行許可。

根據國家移民管理局的數據，今年春節假期，中國邊檢機關共計查驗1779.6萬人次中外人員出入境，日均197.7萬人次，較去年春節假期日均增長10.1%；

今年春節假期，內地居民出入境951.4萬人次，較去年假期日均增長10.2%；港澳台居民696.9萬人次，較去年假期日均增長8%；外國人131.3萬人次，較去年假期日均增長21.8%；入境外國人中，適用免簽政策入境46萬人次，較去年假期日均增長28.5%。