095型真身曝光？解放軍120米神秘潛艦現身上海

解放軍近年持續加快潛艦建造速度，最新曝光的一款神秘潛艦因採用罕見的「無指揮室圍殼」設計，引發外界高度關注。衛星影像顯示，這艘長約120公尺的新型潛艦近日現身上海江南造船廠，外界推測可能與解放軍下一代核動力攻擊潛艦095型有關，但其真實身分及用途仍有待進一步確認。



美國潛艦專家薩頓（H. I. Sutton）在《海軍新聞》（Naval News）發表的分析指出，中國近五年已下水約15至20艘潛艦，其中至少包含8款新型設計，建造速度遠超許多西方國家。

薩頓表示，這艘先前從未被公開報導的新型潛艦，近日出現在上海江南造船廠外側裝配船渠附近的躉船旁，並於5月31日及6月1日被商業衛星拍攝到。

雖然江南造船廠長期以建造大型水面艦艇聞名，但也參與潛艦相關建造工程。不過，該船廠過去並未建造核動力潛艦，而此次新艦下水過程並未對外公開，官方渠道亦未發布相關訊息。

出現在上海江南造船廠的新潛艦和傳統潛艦不同，捨棄了傳統指揮室圍殼，圖為中國海軍仍有指揮室圍殼的潛艦。（新華社）

從目前曝光影像分析，新潛艦最受矚目的特徵，是採用極度流線化的外型設計，包括流線型艦首、X形尾舵，以及幾乎消失的指揮室圍殼。

分析指出，解放軍方過去曾測試過「無指揮室圍殼」概念潛艦，其中一艘試驗艇便是在江南造船廠建造，目前仍停靠於船廠碼頭。外界認為，這種設計主要目的在於降低航行阻力，提高水下隱蔽性能。

值得注意的是，幾乎在同一時間，以建造核潛艦聞名的渤海葫蘆島造船廠，據傳亦下水另一艘新型潛艦。雖然消息尚未獲得官方證實，但分析普遍認為，兩艘潛艦可能屬於同一級別。

專家指出，若兩家造船廠同步建造並同時下水同型潛艦，將具有重要戰略意義，顯示中國正加速擴充新世代潛艦部隊規模。

根據衛星影像推估，新潛艦全長約120公尺，艦寬約10至11公尺。相較於渤海造船廠今年2月曝光、被外界視為095型攻擊核潛艦的另一艘新型潛艦，新曝光艦艇艦體更長但艦身較窄，顯示兩者可能屬於不同設計。

報道指出，先前外界普遍認為渤海船廠的新潛艦即為解放軍期待已久的095型攻擊核潛艦。然而，隨著另一艘尺寸相近的新艦出現，究竟哪一款才是真正的095型，目前仍未有定論。

分析認為，新潛艦不太可能是彈道飛彈核潛艦（SSBN）。由於中國新一代巨浪-3潛射洲際彈道導彈體積龐大，若屬於戰略核潛艦，其艦體尺寸理應更大。至於推進系統方面，目前仍存在不同推測。

薩頓分析，以艦體規模來看，傳統核動力仍是最合理的選項。若採用常規動力系統，則將成為目前全球最大的常規潛艦之一。