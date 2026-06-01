東海亮劍追蹤潛艇？運-9Q首度投入實戰化任務　日本攔截曝光行蹤

解放軍近年持續強化海上反潛作戰能力，由運-9運輸機深度改進而來的新一代反潛巡邏機運-9Q，近日首度被證實投入實戰化巡邏任務。相關消息報道稱，該機今年3月在東海執行任務期間，遭日本航空自衛隊緊急升空攔截並完成目視識別，成為運-9Q公開亮相以來首次被外軍確認蹤跡。



運-9Q今年3月28日在東海執行例行巡邏任務時，被日本航空自衛隊戰機攔截識別。由於這是外界首次確認該型機參與實際任務，也被視為運-9Q已正式進入常態化戰備運用階段的重要訊號。

內地軍事評論平台「軍武次位面」分析稱，此次行動全程位於國際空域及專屬經濟區邊界附近，顯示中國正逐步建立覆蓋關鍵海域的持續偵察與反潛監視網絡。

運-9Q反潛巡邏機的服役對中國鄰國潛艇隱蔽活動空間產生壓縮。（網絡照片）

公開資料顯示，運-9Q是由中國航空工業集團以運-9戰術運輸機為基礎改進研製的新一代反潛巡邏機，並於2022年7月正式獲賦予「海雕」代號。去年9月3日，運-9Q曾與運-9電子偵察機、運-9雷達干擾機等特種機型共同組成特種支援力量梯隊，在北京閱兵式上亮相。

與解放軍過去主力反潛巡邏機運-8系列相比，運-9Q在航程、滯空時間及系統整合能力方面均有所提升。機體設計方面，該機取消傳統大型機腹雷達罩，改將對海搜索雷達整合至加大型機頭內部，並採用有源相控陣雷達系統。相關設計被認為有助於降低飛行阻力，同時提高探測距離與目標分辨能力，強化遠距離海面搜索及精細化成像能力。

運-9運輸機。（微信公眾號「央視軍事」）

在反潛作戰能力方面，運-9Q保留並進一步優化機尾磁異常探測器，可在接近目標時對潛艇磁信號進行確認。配合大量投放聲吶浮標執行水聲監聽，以及翼尖電子支援措施系統截獲敵方雷達與通信訊號，使其具備完整的反潛搜索能力。

武器配置方面，運-9Q設有內置彈艙，可攜帶自導深彈及324毫米反潛魚雷。分析認為，一旦機載傳感器確認目標位置，該機即可迅速展開攻擊，形成從偵察、追蹤到打擊的一體化反潛作戰能力。

2023年5月，日本海上自衛隊下水了最新型潛艦「大鯨」號（YouTube@update defense）

有分析指出，隨著運-9Q正式列裝並投入高頻次巡邏，日本等中國周邊國家未來面臨的反潛作戰環境將出現變化。相關平台可在專屬經濟區邊界附近長時間活動，對敏感海域維持有效監控覆蓋，並透過體系化運作逐步形成常態化威懾，進一步壓縮潛艇的隱蔽活動空間。