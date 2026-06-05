丁向群出任國家金融監督管理總局局長　金監總局首位女性局長

國務院宣布，任命丁向群為國家金融監督管理總局局長。該局前黨委書記、局長李雲澤因涉嫌違紀被調職，丁向群成為金監總局首位女性局長。



國家金融監督管理總局上月底表示，中央組織部有關負責人出席該局領導幹部會議，決定由丁向群出任該局黨委書記。此次履新前，丁向群為中國人保集團黨委書記、董事長。



公開資料整理，丁向群1987年從中國人民大學國民經濟管理專業畢業後，第一份工作是在中國農業銀行北京崇文支行，做了三年信貸科幹部。此後，她重回人大攻讀貨幣銀行學碩士，1993年正式加入中國銀行，開啟了長達20年的中行生涯。

在中行期間，她歷任公司業務部副總經理、浙江省分行副行長兼寧波市分行行長、人力資源部總經理、公司金融業務總裁等職，幾乎覆蓋了商業銀行核心條線。

2013年，丁向群離開銀行體系，轉戰中國太平保險集團任副總經理，正式進入保險領域。兩年後，她又調任國家開發銀行副行長，重返銀行序列。此後，她又先後擔任廣西壯族自治區政府副主席和安徽省委常委、組織部部長，積累了豐富的地方治理經驗。

2024年丁向群任中國人民保險集團黨委書記、董事長，至此番履新。內媒指出，從商業銀行到保險機構，到政策性銀行，再到地方黨政領導崗位，更曾在保險行業掌舵萬億級金融集團，丁向群被稱為「跨界鐵娘子」，其罕見地橫跨銀行、保險、政策性銀行、地方黨政四大領域，兼具女性領導力與強硬務實的治理風格。

據了解，國家金融監督管理總局黨委書記、局長的李雲澤於2023年上任。此前，路透引述知情人士報導，李雲澤因涉嫌違紀被降職處理，官方尚未發布消息，但金監總局官網的「總局領導」一欄，已不見李雲澤的名字。

李雲澤是國家金監總局前局長。（新華社）

國務院此次人事消息也任命劉蘇社為文化和旅遊部副部長；任命洪宗明為退役軍人事務部副部長。

此外，國務院免去劉蘇社的國家發展和改革委員會副主任職務；免去陳家昌的科學技術部副部長職務；免去馬飛雄的退役軍人事務部副部長職務；免去張玉卓的國務院國有資產監督管理委員會主任職務；免去韓冬的國家廣播電視總局副局長職務。