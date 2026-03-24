國家金融監督管理總局副局長周亮任上被查　曾任王岐山的秘書

據中共中央紀委國家監委網站星期二（3月24日）下午消息，周亮涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。



公開資料顯示，周亮，男，漢族，1971年10月生，中共黨員，研究生學歷，經濟學碩士學位。原本任職於廣東省發展研究中心，上世紀九十年代王岐山南下廣東，出任常務副省長整頓金融秩序。自此周亮就開始跟隨王左右，伴隨王至海南省委書記、北京市長、國務院副總理以及中紀委書記。

周亮，現任國家金融監督管理總局黨委委員、副局長。（國家金融監督管理總局官網）

周亮曾任中共中央紀委組織部部長、中國銀行業監督管理委員會副主席、中國銀行保險監督管理委員會副主席，2023年5月任國家金融監督管理總局副局長。

金融監管總局的現任中共黨委書記、局長為李雲澤，他是現任第二十屆中央候補委員，也是「70後」正部級官員。除了周亮，金融監管總局另外還有四名局領導，分別為肖遠企（副局長）、叢林（女，副局長）、付萬軍（副局長）和楊國瑞（紀檢監察組組長）。