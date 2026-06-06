巨首收穫蟻可賣上千？廣西南寧海關查獲旅客膠管藏318隻螞蟻走私

近日，廣西南寧海關所屬東興海關在東興口岸北侖河一橋開展旅檢監管時，一名進境旅客隨身行李機檢圖像異常引起了現場關員的注意。經人工檢查，海關關員在其隨身的單肩包和黑色行李包中發現大量透明塑料管，每根塑料管內均有浸漬液體的棉花和1隻活體螞蟻，經核數共計318隻螞蟻。



海關關員在其隨身的單肩包和黑色行李包中發現大量透明塑料管，每根塑料管內均有浸漬液體的棉花和1隻活體螞蟻，經核數共計318隻螞蟻。（海關總署）

經南寧海關技術中心鑒定，該批活體螞蟻為巨首收穫蟻，是切葉蟻亞科收穫蟻屬的一種螞蟻，俗名「肯尼亞收穫蟻」，分布於非洲熱帶區，體型粗壯、頭部比例大、下顎極長且鋒利，喜愛收集各種草本植物的種子，在中國無自然分布，屬外來物種。

該批活體螞蟻為巨首收穫蟻，是切葉蟻亞科收穫蟻屬的一種螞蟻，俗名「肯尼亞收穫蟻」，價值可達港幣1700元以上。

據了解，全球近期興起一股「養蟻熱潮」，中國大陸亦有不少玩家。玩家們將螞蟻飼養在透明的生態飼養箱（蟻巢）中，觀察整個蟻群分工、築巢及建立社會的過程。

由於巨首收穫蟻因為具備以下特性，體型十分巨大方便觀察且易於飼養，許多被收藏家奉為「螞蟻界的老虎」，綜合外媒報導，一隻巨首收穫蟻的蟻后在黑市的販售價格可高達220美元（約合1723元港幣），豐厚的利潤促使走私集團鋌而走險。

海關提醒，據農業農村部、海關總署公告第470號，活體螞蟻屬於《中華人民共和國禁止攜帶、寄遞進境的動植物及其產品和其他檢疫物名錄》中規定的禁止進境物，禁止攜帶、寄遞進境。

活體螞蟻屬於《中華人民共和國禁止攜帶、寄遞進境的動植物及其產品和其他檢疫物名錄》中規定的禁止進境物，禁止攜帶、寄遞進境。

同時，根據《中華人民共和國生物安全法》和《中華人民共和國進出境動植物檢疫法》及其實施條例等法律法規，未經批准，不得擅自引進外來物種，禁止攜帶、寄遞活體動植物進境。違反規定的，海關將依法追究法律責任。