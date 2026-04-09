港7旬翁凌晨昏迷　皇崗邊檢開「綠色生命通道」助8分鐘極速通關

近日，一名年近七旬的香港老人凌晨2時突發疾病昏迷，需緊急返港救治。深圳出入境皇崗邊檢站迅速開通「綠色生命通道」，僅用8分鐘完成通關手續，為患者贏得寶貴救治時間。



《羊城晚報》報道，事發當天凌晨2時許，一名69歲的香港居民姚先生在回港途中突發高血壓，出現頭暈、胸悶後昏迷，需立即返港治療。

皇崗邊檢站執勤九隊領導迅速啟動應急預案，一邊向指揮中心報告情況，一邊組織民警疏散車輛。指揮中心同步與香港入境事務處取得聯繫，協調港方救護車在深港分界線等候。

邊檢民警快速登車核驗患者及家屬出入境證件。（羊城晚報）

邊檢民警在口岸限定區域開闢專用通道，引導救護車直達查驗區域，快速登車核驗患者及家屬出入境證件，簡化流程、優先辦理。手續辦妥後，救護車在邊檢警車引導下駛向皇崗—落馬洲出境橋頭。香港救護車已在分界線處等候，順利完成交接。

皇崗邊檢站相關負責人表示，該站在確保口岸安全暢通的同時，也為急需跨境醫療救助等特殊情況提供高效便捷通關服務。