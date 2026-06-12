廣州常規辦賽馬　海關開發「馬臉智能識別」系統只須3秒準確率99%

廣東省廣州市商務局近日就《廣州市商務發展「十五五」規劃（公開徵求意見稿）》公開徵求意見。據了解，從化馬場有望在10月底舉辦首場國際賽事。此外，為配合賽事舉行以及馬匹流動，廣州海關開發「馬臉智能識別」系統，三秒內能完成馬臉識別比對，準確率高達99%。



根據規劃意見稿，廣州將致力打造國際賽事中心，高水平辦好廣州馬拉松等重大賽事，並積極申辦「三大球」、「三小球」、賽馬及賽車等領域的國際級與國家級賽事。預計將打造一批廣州品牌體育賽事，帶動廣州消費。



圖為香港馬匹到從化馬場受訓。（黃浩謙攝）

大灣區賽馬跨境智能通關：減少馬匹停留過久應激

意見稿指出，將深入推進大灣區賽馬跨境智能通關。支持香港賽馬會從化馬場、廣州從化國際賽馬發展中心等建設，支持開展常規賽事計劃。推進大灣區賽馬跨境智能通關，深入應用「馬臉智能識別」，提升智慧化監管水平，促進大灣區馬產業健康發展。

值得關注的是，為配合賽事舉行及馬匹流動，廣州海關開發「馬臉智能識別」系統，該系統透過構建「馬臉－馬身－烙印ID－晶片ID」生物特徵數據庫，在2至3秒內即可完成馬匹身份比對，準確率更高達99%，讓馬匹在行進間即可完成「無感查驗」，大幅減少馬匹因停留過久而引發的應激反應。

目前，進境馬匹的通關全程運輸時間已由最初的7小時，大幅壓縮至約4.5小時。規劃意見稿強調，未來將深入應用「馬臉智能識別」，提升大灣區賽馬跨境智能通關及智慧化監管水平。

去年八月起，香港馬匹已增加至「三上三落」，由香港到從化馬場受訓。（黃浩謙攝）

廣州市人大代表、從化區委書記趙龍曾透露，香港賽馬會從化馬場將於2026年10月底舉辦常規速度賽馬賽事。賽事將沿用與香港相同的國際標準，由世界一流練馬師訓練的賽駒搭檔頂尖騎師出賽，並嚴格遵守國際賽事規則及監管機制進行。