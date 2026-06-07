父怒罵兒子不懂粵語「不配當廣州人」　網民：家庭創造語境是關鍵

在國家推動普通話的大環境下，愈來愈多年輕一代逐漸與自身方言脫節。近日網傳一段影片，一名父親因不滿兒子不會說廣州話、無法守護本土文化，在書房內對其連環痛罵，甚至直言「不配當廣州人」，引發網民討論。

輿論對此反應兩極，有人深感共鳴並支持保育粵語，但多數人直指「本地撈」的出現，父母未能早年在家庭創造語言環境才是首要責任，更有網民質疑影片是「擺拍」造假。



一名父親痛罵兒子不會說廣州話、無法守護本土文化。（影片截圖）

影片顯示，一名年約十多歲的少年坐在書桌前，被站在一旁的父親不斷責罵他不懂得說廣州話，少年全程不發一言，低頭捱罵。

該名父親向兒子稱，「你作為一個廣州人，你連自己的文化、自己的語言都守護不了，你怎麼算得上是一名廣州人？我不會講普通話嗎？我講普通話沒什麼問題，但你作為一個廣州人，連廣州話都不會說，你怎能算得上是一名廣州人，你自己的文化會有誰能來幫你守護？那你不要做廣州人了，你走吧。」

一名父親痛罵兒子不會說廣州話、無法守護本土文化。（影片截圖）

影片引發網民討論，有人深感共鳴並支持保育粵語，但網民普遍認為不應該將責任歸咎於孩子。

一方面，有人指出大環境的改變讓小朋友失去使用廣州話的機會，從入讀幼兒園開始，學校就全面禁止講本地話，日常面對的社交與學習均是普通話。對小朋友而言，廣州話在現實生活中已經沒有實用價值，家長怪罪孩子根本毫無意義，而且小朋友無法選擇生活及學習環境，因此不應由年輕一代來承受文化斷層的指責。

另一方面，輿論將矛頭直指家庭教育缺失。許多網民直言，父親在怒罵兒子之前，應該先撫心自問為何未有從小在家庭中創造講廣州話的語言環境。

有人指出，方言與普通話本可自由切換，關鍵在於家長是否從幼童時期就耳濡目染地教導。如今孩子已經長大才來苛責，只能說明家長在早期的家庭教育中沒有盡責，大環境固然有影響，但家庭語境的放棄才是導致孩子變成「本地撈」的首要原因。