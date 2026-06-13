阿里BYD超百家企業被列軍工名單　商務部：罔顧中美元首北京共識

據新華社6月13日報道，商務部新聞發言人就美國防部將部份中國企業列入「中國軍事企業清單」事回應，中方對此強烈不滿、堅決反對。美方做法嚴重破壞國際經貿秩序，中方敦促美方立即停止錯誤做法，立即撤銷有關措施。



商務部新聞發言人表示，注意到美國國防部將多家中國企業列入「中國軍事企業清單」一事，中方對此強烈不滿，堅決反對。美方罔顧中美兩國元首北京會晤共識，無視中美經貿關係大局，不斷泛化國家安全概念，濫用國家力量，對中國企業進行無理打壓，美方做法嚴重破壞國際經貿秩序，嚴重危害全球產供鏈穩定，嚴重損害中國企業正當合法權益。

發言人指出，中方敦促美方立即停止錯誤做法，立即撤銷有關措施，回到構建中美建設性戰略穩定關係的正確軌道上來，為中國企業提供公平、公正、非歧視待遇。否則，中方必將堅決有力反制，由此產生的後果和責任完全由美方承擔。

中國杭州西溪，阿里巴巴集團企業園區。（阿里巴巴官網）

此前6月9日，美國國防部透過《聯邦公報》發布根據《國防授權法》第1260H條款更新的「中國軍工企業」名單，將阿里巴巴、百度、比亞迪、蔚來、藥明康德、宇樹科技、速騰聚創等逾100間中國公司列入，其中包括早前曾被移除的長鑫存儲及長江存儲。

被列入名單本身不等同正式制裁，僅限制美國國防部直接和相關實體採購；但按新法，華府本月稍後將禁止與名單上公司簽署合約，明年起進一步禁止透過第三方購買其產品或服務。