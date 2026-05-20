習特會│商務部：引進200架波音飛機　依法依規對稀土實施出口管制

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）早前訪華，國家主席習近平與特朗普舉行會晤。商務部美大司今日（20日）就中美雙方有關經貿初步成果進行解讀，表示按照中美元首達成的重要共識，中國航空根據自身航空運輸發展需要，將按照商業化原則引進200架波音飛機。同時，美方將為中方提供充足的發動機、零部件供應保障。



2026年5月14日，美國總統特朗普（Donald Trump）訪華，於北京人民大會堂出席國宴時，與中國國家主席習近平握手。（Reuters）

依法依規對稀土等關鍵礦產實施出口管制

在稀土方面，商務部表示，中美雙方將共同研究解決彼此合理合法關切。中國政府依法依規對稀土等關鍵礦產實施出口管制，對合規、民用的許可申請予以審核。中方願與美方一道共同為促進兩國企業互利合作、保障全球產業鏈供應鏈安全穩定創造良好條件。

在關稅方面，商務部表示，中方希望美方信守承諾，未來無論以何種理由加徵或替代對華關稅，美對華關稅水平都不能超過吉隆坡經貿磋商聯合安排的水平，並通過後續磋商，進一步取消對華有關單邊關稅。

同時，雙方原則同意在貿易理事會項下討論同等規模產品對等降稅框架安排，規模各為300億美元或更多，對雙方商定的彼此關注產品，有望適用最惠國稅率甚至更低。

同意成立政府間貿易理事會和投資理事會

商務部表示，中美雙方同意成立政府間貿易理事會和投資理事會。兩個理事會成立後，將為雙方務實討論貿易和投資領域彼此關切提供平台，有利於雙方交流政策、拓展合作、管控分歧，推動中美雙方經貿磋商由「危機式應對」轉向「機制化管理」，為雙方經貿合作提供有效機制保障。

恢復符合要求的美輸華牛肉企業註冊

在農產品市場，商務部表示，美方承諾解決或實質性推動解決中國部分農產品非關稅壁壘和市場准入問題，主要包括：一是承諾解除自2008年起對中國輸美乳製品和含乳食品實施的自動扣留措施；二是同意接受中國介質盆景試驗性輸美；三是同意推動解除中國輸美3類水產品自動扣留措施。另外，美方還就認定山東高致病性禽流感無疫區和加快審核中國有關企業移出進口警報紅名單申請做出積極承諾。

商務部表示，中方恢復符合要求的美輸華牛肉企業註冊、解除美國部分符合要求州的高致病性禽流感疫情限制、恢復自美國相關州進口禽類產品，將加快審核因藥殘問題被暫停輸華的美國牛肉企業的整改材料，並將圍繞美方關注的農業生物技術與美方進行交流溝通。