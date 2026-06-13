上海國際電影節開幕　中日關係惡化無日本電影放映、日籍評審

第28屆上海國際電影節6月12日在上海揭幕，將放映來自世界各地的約420部電影，本屆電影節未放映任何日本電影，亦取消過去介紹新上映日本電影的「日本電影周」，以及未有邀請日籍評委。日本共同社報道，或許是受到中日關係影響。



據了解，過去多屆的上海電影節，都有上映多部日本電影及動畫，2025年放映《新世紀福音戰士》，紀念這部人氣動畫播出30周年，小田切讓主演的《夏日沙上》獲得評委會大獎。



第28屆上海國際電影節6月12日在上海揭幕，將放映來自世界各地的約420部電影。（人民網）

日本電影周自2006年起幾乎每年都配合北京、上海的電影節在中國舉辦。同時，日本方面在東京國際電影節等活動期間，也一直舉辦中國電影周。

值得關注的是，即使在日本政府2012年日本政府宣布「購買」釣魚島及其附屬的南小島和北小島和新冠疫情期間，上述活動也未曾中斷。

據此前報道，日本首相高市早苗2025年11月發表台灣有事論，中日關係惡化，北京從經貿、軍事、人文交流等領域反制。兩地旅遊業均受影響，同時中國官方亦呼籲民眾暫緩赴日，導致中日航班出現大規模停飛。

上海電影節策劃「大好河山」展映單元

今年是中國共產黨成立105周年。上海電影節策劃「大好河山」展映單元，精選15部華語經典與新人佳作，記錄偉大征程。更多紅色經典電影展映活動本月在上海舉辦，「光影105：慶祝中國共產黨成立105周年紅色電影海報展」等多維度闡釋紅色精神。

據新華社報道，第28屆上海國際電影節於6月12日至21日舉行。本屆電影節將在上海47家影院及長三角五個城市的五家影院，放映來自77個國家和地區的超420部影片，放映場次超1600場。

今年是中國共產黨成立105周年。上海電影節策劃「大好河山」展映單元，精選15部華語經典與新人佳作，記錄偉大征程。

本屆上海電影節收到來自125個國家和地區約4100部報名影片，首次收到來自加納、莫桑比克等國家的影片報名。在金爵獎5個單元的競賽片中，世界首映影片41部、佔比達83.67%，較去年提升6.12個百分點，主競賽單元、紀錄片單元首次實現全部影片均為世界首映。

值得關注，國際電影制片人協會3月公布新一輪「A類電影節」認證名單，上海國際電影節蟬聯中國唯一國際A類電影節。