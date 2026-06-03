中日關係緊張｜31條中日航線5月取消全部航班　取消率達37.6%

6月3日，航班管家DAST最新統計顯示，5月共有31條中日航線取消全部航班，比4月取消數量有所增加。整個5月中國大陸赴日本共有1592個航班取消，取消率為37.6%。



日本首相高市早苗2025年11月就台灣局勢發表言論後中日關係惡化，兩地旅遊業均受影響。有日本大型旅行社透露，因應預約取消及航班大減，近期日本赴華旅客暴跌九成；同時中國官方亦呼籲民眾暫緩赴日，導致中日航班出現大規模停飛。

由於中日航班減少，日本赴華旅客減少了9成。圖為3月29日，上海吳淞口國際郵輪碼頭，境外遊客排隊等候辦理邊檢通關手續。（GettyImages）

共同社此前報道，日本旅遊業界目前正面對航班大減導致機位不足、赴華旅遊意欲下降，以及中東局勢推高燃料費的「三重打擊」。

報道還指出，在中方反制措施下，中國的航空公司相繼削減赴日航班。日本旅遊業人士悲觀預測，除非中日關係改善並恢復航班，否則兩地旅遊業短期內難以復甦。

中日關係持續緊張

日本防衛相小泉進次郎於5月31日在新加坡亞洲安全會議（香格里拉對話會）發表演說時，稱「和平國家的步伐不會因虛假主張而動搖」。他暗指中國擁有核武與戰略轟炸機卻批評日本，情況奇怪，並稱日本作為和平國家的歷程已獲國際肯定。

中國外交部發言人林劍在6月1日則批評日本防衛相小泉進次郎日前在的言論，指其說辭毫無根據，並質疑日方刻意迴避歷史罪責，企圖掩蓋軍事擴張野心。