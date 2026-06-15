中國債務突破100萬億元人民幣　五年內翻倍

據《第一財經》報道，央行星期五（6月12日）發布的數據顯示，5月底的政府債券餘額同比增長15.1%至100.6萬億元，中國政府債務餘額首次突破100萬億元關口。中國政府債務基本來自政府債券，總額近五年多來翻了一倍。



若按2025年中國國內生產毛額（GDP）約人民幣140萬億元計算，中國政府債務占GDP比率已達70%。



報道分析，政府債務餘額之所以突破100萬億元，是因為政府近年來為對沖經濟下行壓力，持續實施積極財政政策。

一方面，政府加大新增舉債力度，籌集更多資金用於民生等重大項目建設。另一方面，為化解隱性債務風險，地方政府近年發行大量政府債券置換存量隱性債務，隱性債務的顯性化推高了政府債券餘額。

經濟下行疊加武漢肺炎疫情的衝擊，中國央行開始向實體經濟注入流動性來緩解危機。（Getty）

中國全國人大常委會是在2024年11月批準總額10萬億元的化債資源，包括從2024年至2026年每年分配2萬億元債務限額，置換地方政府存量隱性債務。

官方數據顯示，2020年底的政府債務餘額為46.55萬億元，2024年增至92.6萬億元，如今突破100萬億元大關，較2020年底已增加逾一倍。

專家：中國政府債務風險總體可控

《第一財經》指出，多名政府債務專家認為，儘管中國的政府債務餘額絕對規模較大，但總體債務風險仍安全可控。中國政府尤其是中央政府仍有較大舉債空間。

報道指出，從衡量政府債務風險指標的負債率（政府債務餘額/國內生產總值）來看，中國與主要國家相比屬於中等水平。

多名政府債務專家認為，儘管中國的政府債務餘額絕對規模較大，但總體債務風險仍安全可控。中國政府尤其是中央政府仍有較大舉債空間。（Reuters）

據財政部數據，2024年末中國政府負債率為68.7％，明顯低於G20國家平均政府負債率118.2％和G7國家平均政府負債率123.2％。財政部多次表態，我國政府負債率處於合理區間，風險安全可控。

第二，中國政府債務資金並非用於發工資等消耗性支出，而是用於交通、市政、能源、水利等項目建設，對應大量優質資產，而這些資產能夠產生持續性收益，推動經濟增長，也是償債資金重要來源。

目前官方並未披露政府債務對應的資產總額。據財政部數據，截至2024年末，全國行政事業性國有資產總額68.2萬億元、負債總額12.8萬億元、淨資產55.4萬億元。

第三，中國的債務結構以內債為主，國內儲蓄率保持在44%以上高位，使得內部債務來源更為穩定，同時外債佔總債務量的比重約為5%，外部風險敞口較低，使得中國可以不受外部干擾，平滑處理自己的債務。