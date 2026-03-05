兩會｜2025地方債務結構不斷優化　高風險金融機構數量大幅下降

國務院總理李強5日在政府工作報告中介紹，一年來，實施更加積極有為的宏觀政策，著力穩定經濟運行。



李強介紹，年初時就做好了應對覆雜多變局面的充分準備，一季度經濟起勢有力、開局良好。二季度以後，針對經濟運行中的新情況特別是美國加征關稅沖擊，充分發揮存量政策作用，加力推出穩就業穩經濟等一系列新舉措，有力對沖了經濟下行壓力，保障了全年主要目標實現。

實施更加積極的財政政策和適度寬松的貨幣政策，擴大財政支出規模，加強重點領域財力保障，下調政策利率和存款準備金率，持續降低社會綜合融資成本。

加力擴圍實施消費品以舊換新，帶動商品銷售額超過2.6萬億元，文旅體等服務消費潛力加快釋放，社會消費品零售總額突破50萬億元。

圍繞擴大有效投資，加強「兩重」項目建設，加快設備更新資金撥付使用，設備購置投資增長11.8%，設立新型政策性金融工具補充重點項目資本金。

人大開幕李強做政府工作報告。（01直播）

持續用力穩樓市，合理控制新增房地產用地供應，因城施策調減限制性措施，下調個人住房公積金貸款利率，「保交房」任務全面完成。綜合施策穩股市，資本市場回穩回暖、交易活躍。

深入實施一攬子化債方案，有序置換地方政府存量隱性債務，持續壓減融資平台數量，地方債務結構不斷優化。一體推進地方中小金融機構風險處置和轉型發展，高風險機構數量大幅下降，風險化解成效明顯。