2026甬港經濟合作論壇在港舉行　甬港科創中心正式啟動

6月15日，以「甬港合作、雙向賦能、攜手共啟『十五五』發展新篇章」為主題的2026甬港經濟合作論壇在香港舉行。論壇現場，18個甬港重大合作項目簽約，連同會前簽約項目共20個，主要涉及港航服務、高端裝備、生物醫藥和金融服務等領域。



同時，論壇重磅發布甬港科創中心正式啟動，為甬港深入合作增添新平台。浙江省委副書記、寧波市委書記王成表示，「十五五」時期，甬港兩地要繼續攜手奮進，共同打造香港與內地城市開放合作的實踐典範。



6月15日，以「甬港合作、雙向賦能、攜手共啟『十五五』發展新篇章」為主題的2026甬港經濟合作論壇在香港舉行。（主辦方提供）

甬港全方位合作走深走實

王成表示，甬港兩地全方位、深層次、多維度合作持續走深走實。特別是甬港經濟合作論壇歷經25個年頭，從最初的經貿合作拓展到港航、物流、金融、保險、人才、科技、教育、文化等各個領域。如今寧波已成為香港工商界投資興業、拓展內地市場的熱土，香港則是寧波最大的外資來源地、重要的貿易夥伴和寧波企業境外上市主要市場。

王成表示，今年是「十五五」規劃開局之年，一系列重大規劃、重大項目、重大政策接連落地，為甬港深化合作提供了難得機遇。希望兩地牢記殷切囑託、繼續攜手奮進，推動血脈相連的親情紐帶越來越緊密，同發展、共繁榮的路子越走越寬廣，共同打造香港與內地城市開放合作的實踐典範。

他指出，要在服務構建新發展格局上合作共進，搶抓國家支持長三角、粵港澳大灣區打造世界級城市群的機遇，聚焦開拓多元市場、發展港航物流、培育新型貿易、引領消費轉型升級等協同發力，在做強國內大循環、暢通國內國際雙循環中打開廣闊發展空間。要在發展新質生產力上合作共進，進一步加強創新協同、產業對接、投資合作，推動香港科研成果、金融資本、高端服務與寧波先進製造、優質主體、豐富場景融合互進，攜手鍛強產業硬覈實力、開拓人工智能等新興賽道，搶佔未來發展制高點。要在推動全方位交流上合作共進，持續深化各領域、各層面交往交流，讓兩地人民心靈越來越近、感情越來越親。

北都區可借鑒寧波高教區經驗

政務司副司長卓永興在致辭中表示，甬港兩地都是國家對外開放的重要門戶。寧波是長三角製造業和港口樞紐，香港是國際金融、貿易、航運中心，兩地優勢互補，合作空間無限。特區政府會繼續推進甬港兩地交流合作、雙向聯動、雙向賦能。

他還特別提到，當前香港正在全力推動北部都會區建設，其中包括河套科技創新合作區和北都大學教育城等重點佈局。而寧波高教區多年來成功匯聚高校、科研和產業資源，對推動區域創新發展發揮重要作用的經驗值得香港借鑒。他表示，期待並支持更多寧波企業，善用香港一站式出海平台，拓展東盟、中東等市場，與香港攜手並進，共同服務國家雙循環發展大局。

6月15日，以「甬港合作、雙向賦能、攜手共啟『十五五』發展新篇章」為主題的2026甬港經濟合作論壇在香港舉行。（主辦方提供）

打造一體化科創生態 甬港創科中心啟動

科技創新合作已成為近年來甬港深度合作「新引擎」。本次論壇上，甬港創科中心正式啟動，中心將在香港和寧波分別設立8億港元和5億元人民幣的配套基金，形成「境外孵化+境內加速」「離岸資本+在岸資本」雙向聯動的投資閉環，為入駐項目提供從種子期到成熟期的全鏈條投融資服務。

據悉，該中心由寧興集團組建專業團隊負責運營管理，錨定新興產業、未來產業、現代服務業等重點賽道領域，在寧波和香港分別設置「寧波產業園」和「香港研發園」，可承載國際性創新項目的歸港研發、國內產業龍頭的國際化研發機構設立，以及為項目後期在國內產業化落地等提供入駐便利。

「這個中心，我們籌謀已久」，寧興（集團）有限公司董事長陳志昂表示，將充分結合兩地積極參與粵港澳大灣區和上海（長三角）國際科技創新中心建設的獨特優勢，以及寧波作為先進製造業基地、「單項冠軍之城」在產業土壤、人才生態、資源保障等方面的完整創新鏈條，打造鏈接科創項目孵化的創業創新平台。

聚焦AI等前沿領域合作

本次論壇同期還舉辦了科技創新專場活動，成果發佈與需求對接吸引眾多關注。「AI 大模型隱私安全與合規全鏈路解決方案」等來自香港科技大學項目團隊的6項前沿科技成果依次發佈，涵蓋了人工智能、傳感器與芯片技術等前沿領域，充分展現了香港在基礎研究與源頭創新方面的雄厚實力。

與此同時，寧波海上鮮信息技術股份有限公司等7家寧波重點單位分別就「跨境海上漁業生產安全與智能調度技術」等需求項目進行路演，涉及了人工智能在海洋漁業、綠色低碳、集成電路等多場景應用需求，凸顯了寧波在產業應用場景與市場需求端的獨特優勢。甬港兩地高校院所、科技企業、投資機構代表圍繞技術合作、成功轉化、資本對接等展開深入交流，多家機構達成初步合作意向。

寧波方面表示，將持續深化甬港在科技創新領域的全方位合作，聚焦人工智能、新材料、生命健康、數字經濟等重點賽道，加快構建「寧波製造+香港研發」協同創新模式，全力打造長三角與粵港澳大灣區科技創新合作示範高地。

為全球港航脫碳 貢獻「甬港方案」

「綠色航運發展」作為本次熱議話題之一，其實甬港兩地已經先行先試。浙江創欣海運董事長袁厚安在現場用數據說話，由其建造的國內首艘15000噸級甲醇單一燃料船「創新19」輪，自今年2月首航以來，甲醇替代率穩定在90%以上，年節約成本約180萬元。

「兩地可以聯動加注業務，滿足大型航運企業多港口連續補給需求，共同打造覆蓋東亞、連接全球的綠色燃料加注網絡」，招商局能源運輸股份有限公司副總經理徐暉表示，香港可發揮國際航運金融與法律中心優勢，為寧波舟山港與歐洲三大樞紐港簽署的綠色航運走廊建設提供專業服務支撐，為全球港航脫碳貢獻可複製、可推廣的「甬港方案」。

「甬港雙方完全可以進行優勢互補。」香港付貨人委員會名譽主席林宣武表示，香港在數字物流平台、供應鏈金融、ESG數據標準及高價值貨物合規管理方面具備成熟經驗。「兩地具備極大的合作空間，通過優勢互補，實現雙贏、多贏，共同打造抵御全球貿易風險的韌性供應鏈。」