首屆｢香港國際核醫療創新峰會｣舉行　打造中國核醫療國際交流平台

2026年6月12日，首屆「香港國際核醫療創新峰會」在香港理工大學隆重舉行。峰會圍繞「診療一體化、創新轉化、全球協同」三大主題方向，深入探討核醫療領域的國際前沿技術與發展趨勢。峰會發布多項重要產學研合作成果。



香港理工大學校長滕錦光教授及香港立法會醫療衛生界議員林哲玄先生分別致開幕辭。隨後，香港核醫療學會正式成立。學會將秉持「服務行業，造福民生」的宗旨，緊扣國家「十五五」規劃部署方向，充分發揮香港國際化優勢，打造中國核醫療「引進來」與「走出去」的重要學術交流樞紐與國際健康科技創合作平台。

首屆「香港國際核醫療創新峰會」在香港舉行。（主辦方提供）

在主論壇環節中，瑞士日內瓦大學（UNIGE）醫學院正教授、日內瓦大學醫院（HUG）PET 儀器與神經影像實驗室負責人Habib Zaidi、香港東區尤德夫人那打素醫院核子醫學部主管蔡柏達、中華醫學會核醫學分會常委兼秘書長、華中科技大學協和醫院核醫學科主任蘭曉莉教授、清華大學核能與新能源技術研究院王建龍教授分別分享核醫療領域前沿技術成果，系統剖析人工智慧浪潮下全球核醫療創新發展格局、區域產業發展現狀與中國核醫療產業未來發展趨勢。

團體標準《醫用同位素錒-225技術要求》（T/CAMT 56—2026）在峰會上正式發布。該標準為國內首發，由國內多家頂尖高校、科研院所及企業機構共同制定。我國正在推進錒-225的規模化生產，破解此類高端醫用核素長期依賴進口的局面。此次發布的標準將為醫用同位素錒-225的生產、品質控制、運輸及儲存提供專業指導，有力推動產業標準化與規範化發展，為錒-225從實驗室走向臨床應用提供重要支撐。

在峰會上，產業合作捷報頻傳，中國粒子科技有限公司正式成立，將聚焦核醫療裝備研發與同位素規模化生產，依託自主創新成果和產業資源優勢，為全球核醫療的高質量發展注入強勁的「核動力」。此外，磐美迪與中科奧森舉行戰略合作簽署儀式，圍繞AI+核醫療研發領域開展系列深度合作。

作為連接國家戰略、國際創新資源與產業發展的重要交流平台，首屆香港國際核醫療創新峰會圓滿結束。薈聚全球核醫療領域專家學者、醫療機構、科研院所及產業界代表共同探討核醫療創新發展的趨勢，相信將為推動國家和香港的核醫療科技創新、成果轉化及國際協同發展提供更多更好的機遇。

香港特別行政區創新科技及工業局、引進重點企業辦公室等機構代表，清華大學、香港大學、香港理工大學、日內瓦大學、首爾大學、中國科學院香港先進院等專家學者，華中科技大學附屬協和醫院、附屬同濟醫院、香港東區尤德夫人那打素醫院、香港浸信會醫院、香港養和醫院等臨床專家，以及核醫藥協會代表和產業領袖共計100餘位嘉賓齊聚一堂，共赴本次峰會。