新皇崗口岸｜官媒指預計7月啟用　全國人大23日起將審議相關議案

十四屆全國人大常委會第六十八次委員長會議16日上午在北京人民大會堂舉行。趙樂際委員長主持會議。會議決定，十四屆全國人大常委會第二十三次會議6月23日至26日在北京舉行，會議議程包括「關於提請審議關於授權香港特別行政區對皇崗口岸港方口岸區及相關延伸區實施管轄的決定草案的議案」。



此前，廣東省委宣傳部主管媒體《21世紀經濟報道》報道稱接獲消息，新皇崗口岸預計2026年7月正式啟用，老口岸原地拆改重裝升級完畢，主體大樓已經完工，各類通關設備正在調試中。央視旗下《大灣區之聲》在6月10日也引用內媒消息作報道指，新皇崗口岸預計2026年7月正式啟用。

官媒央視旗下的《大灣區之聲》微信公眾號引用內媒消息指，新皇崗口岸預計2026年7月正式啟用。（網頁截圖）

深圳邊檢官方微信在6月15日以「守望新國門的誕生：新皇崗口岸開通衝刺現場直擊」為題發布文章，文中提到，「6月12日晨曦初露，新皇崗口岸施工現場開啓了收官衝刺的忙碌一天.....工人們分散在各處作業，機械轟鳴聲、金屬碰撞聲此起彼伏，空氣中瀰漫著爭分奪秒的緊張氣息」

文中提到，目前，大廳已初步完成地面、牆面、吊頂施工，正進行查驗通道安裝，「幾位工人在深港共用的「背靠背」指揮台上安裝鋼制面板，透過一扇小窗，即可看到港方裝修進展。」

深圳邊檢官方微信指出，目前，大廳已初步完成地面、牆面、吊頂施工，正進行查驗通道安裝。（深圳邊檢）

文中介紹，新皇崗口岸位於河套深港科技創新合作區核心節點，是在建的全國最大單體建築和全球最大陸路口岸，將設置134條「合作查驗」快捷通道及68個人工櫃台，設計日通關流量20萬人次，預計可承載高峰日30萬人次，通關時間大幅縮短至5分鐘左右，將從基礎設施互聯、科技創新協同、人員要素流通等多維度，有力推進粵港澳大灣區一體化進程。

新皇崗口岸聯檢大樓效果圖。（《深視新聞》）

新皇崗口岸位於深圳市福田區，是全球最大的陸路口岸，也是深港間唯一24小時通關的旅檢口岸。該口岸採用「一地兩檢」及「合作查驗、一次放行」通關模式，取代傳統的兩次排隊模式。

據悉，新皇崗口岸聯檢大樓電力報裝容量總計59874千伏安，是深圳口岸供電規模最大、保障等級最高的重點工程。

新聯檢大樓預計2026年投入使用。（深視新聞）

口岸投入使用後，將與深圳地鐵7號線及香港地鐵北環支線等5條軌道線路相連。同時口岸還連通目前在建的穗莞深城際（前海-皇崗口岸段），以及深廣中軸城際、深圳地鐵20號線，極大提升出行便利。