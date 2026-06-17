青海海西發生6.3級地震　已致1死8傷

據中國地震台網正式測定：06月16日17時06分在青海海西州直轄區（北緯37.80度，東經95.56度）發生6.3級地震，震源深度10千米。



6月17日 9：00

據《央視新聞》報道，記者從大柴旦6.3級地震抗震救災現場指揮部了解到，地震發生後，經過兩輪次人員排查，截止到16日23時，此次地震已造成1人遇難8人受傷（均為輕傷已全部出院）。

19：00

據《新華社》報道，6月16日17時06分在青海海西州直轄區發生6.3級地震。據大柴旦地震局消息，截至18時40分，地震已造成1人死亡，4人受傷，震中附近煤礦企業相關作業人員已全部撤離，其他人員傷亡和財產損失情況正在排查中。

17：15

有網民在評論區表示有震感：「敦煌有明顯震感。」「西寧感覺到了。」「在武威往蘭州的動車上，好多人手機都開始報警，嚇死人了。」

還有網民表示，地震發生在翡翠湖景區附近：「在翡翠湖景區呢，震中就在我旁邊，車都晃起來了，站地上都站不穩。」