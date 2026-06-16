美媒：DeepSeek完成首輪逾¥500億融資　特殊架構保梁文鋒控權

據美國科技媒體《The Information》引述知情人士報道，近期內地AI巨頭DeepSeek已完成成立以來的首輪外部融資，募資總額超500億元（人民幣，下同），是中國AI行業迄今規模最大的單輪融資。

然而，本輪融資的最大焦點，並非驚人的天文數字，而是此輪融資採取了極為罕見的「架構設限」，外部巨頭雖注入百億資本，卻被強制隔離在有限合夥架構外「有錢無權」，且面臨罕見的5年鎖定期與嚴格的身分審查。

本輪融資後，DeepSeek估值超過500億美元（折合約3916億港元），躋身中國估值最高的AI企業之列。



DeepSeek創始人梁文鋒（右）。（央視新聞）

據報道，本輪融資的最大看點，是DeepSeek創始人梁文鋒採用特殊的交易架構，將公司的絕對控制權牢牢鎖定在個人手中。

DeepSeek。（Reuters）

據知情人士透露，除國家人工智能產業投資基金外，所有外部投資方的資金均不會直接注入DeepSeek主體，而是必須投向由梁文鋒管理的有限合夥企業。在這種特殊架構下，外部投資方雖然享有優先財務信息知情權及後續融資的優先投資權，但完全不享有DeepSeek的投票權。

同時，本輪融資設有限制條款，一是所有投資方股權設有5年鎖定期，在鎖定期內不得轉讓所持股份；二是嚴格核查出資基金背後的有限合夥人真實身份，規避股權流入不明主體手中的風險。

據了解，所有投資方股權設有5年鎖定期，期間不得轉讓持股，與字節跳動、OpenAI等企業股權均在市場流通交易的常規做法不同。梁文鋒身邊人士透露，此舉是為了篩選出不追求短期套現的「長期主義資本」，以支持他堅持AI技術開源、普惠大眾的初心。

惟在這場控制權保衛戰中，唯有「國家人工智能產業投資基金」獲得豁免，該基金直接注資DeepSeek，不受5年鎖定期約束，並享有公司投票權，本次出資10億元。

從已披露的出資方陣容，梁文鋒是本輪融資的最大出資方，個人投入200億元。而外部投資方中，騰訊出資100億元，寧德時代出資50億元，京東、網易、IDG資本各出資30億元。

報道指，今年4月初，市場對DeepSeek估值約100億美元（約783億港幣），但短短兩個多月，估值便從100億美元飆升至500億美元。