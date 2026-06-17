端午北上攻略｜深圳預測各口岸出入境高峰時段　日均客流或破百萬

端午節小長假將至，深圳邊檢總站預測，端午節假期期間日均客流量預計達105萬人次。其中，羅湖、福田、深圳灣、蓮塘、西九龍站口岸將迎大客流。官方呼籲準備北上過節或出遊的市民，務必留意各口岸的客流變化和通關情況，盡量錯峰出行。



深圳邊檢總站預測，6月18日晚上6時至9時，6月19日上午8時至11時，將出現入境內地客流高峰，6月21日下午3時至晚上10時將出現出境內地客流高峰，單日峰值預計出現在6月19日，達108萬人次。

大客流主要集中在羅湖、福田、深圳灣、蓮塘、廣深港高鐵西九龍站口岸，預計假期日均客流將分別達26萬人次、24萬人次、20萬人次、11萬人次、13萬人次。

為方便旅客規劃行程、錯峰出行，深圳邊檢總站整理了主要口岸的通關時間、預計人流高峰日期及出入境高峰時段。

通關時間 高峰日期 出入境 高峰時段 建議 皇崗口岸 24小時通關 6月18日晚 6月19日、21日 09:00-12:00 22:00-01:00 非高峰時段客流相對平穩 可作為錯峰備選口岸 福田口岸 06:30-22:30 6月18日晚 6月19日、21日 08:00-14:00 18:00-22:00 羅湖口岸 06:30-24:00 6月18日晚 6月19日、21日 08:00-13:00 16:00-22:00 深圳灣口岸 06:30-24:00 6月18日晚 6月19日、21日 08:00-12:00 15:00-21:00 蓮塘口岸 07:00-22:00 6月19日、21日 08:30-13:00 16:00-22:00 西九龍站口岸 06:30-23:30 6月19日、21日 08:00-13:00 15:00-17:00 20:00-22:00 文錦渡口岸 07:00-22:00 客流總體較為平穩 可作為錯峰備選口岸

深圳邊檢總站提醒，旅客應及時關注口岸客流變化和通關情況，盡量錯峰出行；如需乘坐跨境交通運輸工具，請預留充足時間用於辦理出入境手續；出行前應檢查出入境證件是否在有效期內，避免因證件問題影響行程。同時，出行時要照顧好同行的長者、小童等，有序排隊過關。