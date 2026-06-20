大陸連三日在台灣以東調查海洋環境　官媒詳解「近海治理模式」

6月16日至18日，自然資源部組織開展台灣島以東管轄海域海洋環境調查。央視旗下新媒體帳號「玉淵譚天」分析，這次行動意味著，「近海治理模式」已經涵蓋自然資源領域，文中指出，「以後，我們的視野裏會越來越少出現『台灣海峽』；台灣島以東海域就是我們的『近海』，這就是我們存在、管轄和治理的海洋」。



「玉淵譚天」稱能通過這次調查，講清楚「近海治理模式」的更多內涵。第一，通過調查，摸清台灣島以東海域的自然資源，可以為海洋國土空間開發保護奠定基礎；第二，基於中國大陸對相關海域的合法權利，中國大陸正在進一步依據專屬經濟區法律制度，系統行使和鞏固在台灣島以東海域的各項權利。



「玉淵譚天」指出，過去中國大陸也在這片海域開展過調查，但基本以專項調查的形式展開。但據專業人士透露，這次不一樣，這次調查屬於年度例行調查安排，「例行調查，意思是調查按計劃、按週期持續開展，是常態化管理的一種體現」。

早前中國已補齊台灣島東部海底地圖。圖為「台灣島東部海域海上交通專項執法與掃測行動示意圖」。

「玉淵譚天」稱，自然資源部作為中國大陸自然資源的「大管家」，開展例行調查，是以實際行動行使管轄權，其目的是摸清自然資源家底。摸清家底之後，是進行國土空間開發保護。

「玉淵譚天」引述專業人士說法稱，開發方面，將覆蓋海洋產業、油氣勘探開發、海洋生物醫藥、生物製品等領域。保護方面，包括海洋生態環境保護、海洋環境風險源頭防範、重點海域綜合治理等領域。

「玉淵譚天」表示，此前已積累了台灣島以東海域的水文氣象、地形地貌、生物生態等大量數據資料。本次調查，則進一步獲取了海水環境DNA、鳥類、鯨豚類、海洋化學等數據。

中國首次在該海域開展了鳥類和鯨豚類調查

「玉淵譚天」提到，其中一個細節是，這次例行調查期間，中國首次在該海域開展鳥類和鯨豚類調查。這標誌著調查從基礎普查進入針對具體物種、具體區域的精查階段。

中國海警台灣島以東執法巡查 央視玉淵譚天分析3個「歷史首次」

中國海警東海巡航管控示意圖。（玉淵譚天）

「玉淵譚天」分析，這些數據可以用於研究該海域生態環境的狀況、評價生態系統健康水平、保護海洋生物多樣性等工作。每一項都要落到具體物種、具體區域上，所以，蒐集的數據也是越細越好。可以預見，未來類似的精查，還會開展第二次、第三次。

文章引述專業人士說法稱稱，後續還可以開展立體分層設權的海洋經濟規劃——水面及水體層的海水養殖，海床及地底土層的跨海橋梁、海底電纜管道、海底隧道等，都可以納入開發藍圖。

「玉淵譚天」提到指出，過去一段時間，從環台島聯合演訓，到中國海警開展執法巡查，交通運輸部組織海上交通專項執法和掃測行動，再到自然資源部開展例行調查，「我們對這片海域行使管轄權的方式正在不斷豐富」。

「玉淵譚天」表示，自然資源部的例行調查，是專門行使對自然資源的主權權利。根據《中華人民共和國專屬經濟區和大陸架法》與《聯合國海洋法公約》等法律規定，沿海國在專屬經濟區內享有勘探、開發、養護和管理自然資源的主權權利，以及對海洋科學研究、海洋環境保護等事項的管轄權。

「玉淵譚天」解釋，具體而言可以分為兩個層次：第一、勘探、開發、養護和管理自然資源的主權權利具有排他性。第二、至於海洋科學研究等活動。

2026年5月28日，日本首相高市早苗與菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）舉行峰會前握手。（Reuters）

「玉淵譚天」提到，值得注意的是，近期日菲繞開中方啟動所謂「海域劃界談判」，同樣是在專屬經濟區框架下做文章。菲律賓與日本通過雙邊安排，試圖對中國海域製造既成事實，侵犯中國合法權利。

「玉淵譚天」批評，日本菲律賓不敢正面挑戰中國大陸領土主權，「便試圖在資源開發利用和權利主張上動手腳。這次自然資源部的例行調查，正是在這一框架下，通過實際行動鞏固中國大陸對專屬經濟區的合法權利」。

「玉淵譚天」指出，未來中國大陸將持續深化這一模式，讓台灣島以東海域的每一項活動都更加依法依規、規範有序，為維護國家海洋權益、推動海洋高質量發展提供堅實支撐。