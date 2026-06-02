中國海警台灣島以東執法巡查　央視玉淵譚天分析3個「歷史首次」

《央視新聞》報道，6月1日，中國海警岱山艦編隊位中國台灣島以東海域依法開展執法巡查。



央視旗下新媒體賬號「玉淵譚天」發文稱，本次巡查有3個「歷史首次」，分別是中國海警首次以獨立執法巡查名義公開官宣台島以東行動、中國海警首次在台灣島以東海域直接開展執法巡查而非演練、執法範圍覆蓋了台灣島以東海域。



中國海警台灣島以東執法巡查。（央視新聞）

中國海警東海巡航管控示意圖。（玉淵譚天）

中國海警局新聞發言人姜略直接表示，6月1日的巡查是針對日本和菲律賓單方面宣布啟動中國台灣島以東海域劃界談判、嚴重侵犯中國領土主權和海洋權益採取的必要行動。

首次獨立執法巡查：展示長期開展任務的實力

「玉淵譚天」分析，這是中國海警首次以獨立執法巡查名義公開官宣台島以東行動。文中稱在「聯合利劍-2024A」和「海峽雷霆-2025A」等行動中，海警均是配合解放軍而非獨自行動。

去年5月，解放軍東部戰區發布的「聯合利劍－2024A」演習區域示意圖。（央視）

4月1日至2日，解放軍東部戰區操行代號「海峽雷霆-2025A」的聯合軍演，陸軍某遠程火箭炮部隊出動PHL-191型箱式火箭炮。（中國軍號）

但此次正是中國海警在台灣島以東海域獨立行動，展示了中國對台灣島以東相關海域的管轄權。該海域海況十分複雜，海軍專家張軍社分析，此次行動足以證明中國已全面摸清當地情況，具備長期在這片海域開展任務的實力。

首次巡查而非演練：穩定的海上執法力量

「玉淵譚天」文中稱，這次行動，是中國海警首次在台灣島以東海域直接開展執法巡查，而非演練，這意味着中國海警是在依法履職，是預防、制止、排除危害國家主權、安全和海洋權益的行為，是一種穩定的海上執法力量。

文章還分析，海警的職責包括維護海上界線安全、正常生產秩序，查處違法犯罪活動以及執行搜救和應急處置任務。「每一次喊話驅離，每一次登船檢查，都是對管轄權的實際行使。」

白塔艦在今年3月剛剛參與過一次海上救援行動。（中國海警局）

白塔艦在今年3月剛剛參與過一次海上救援行動。（中國海警局）

這次前往台灣島以東海域開展執法巡查的，是中國海警岱山艦編隊，包含中國海警2304艦（白塔艦）和2502艦（岱山艦）。其中的白塔艦，就在今年3月剛剛參與過一次海上救援行動。

白塔艦在今年3月剛剛參與過一次海上救援行動。（中國海警局）

白塔艦在今年3月剛剛參與過一次海上救援行動。（中國海警局）

持續加強有關海域管控

專業人士表示，這次行動，進一步體現了中方對相關海域主權和管轄權的覆蓋。這意味着中方可以對違反中國法律的行為直接執法。

海洋專家楊霄稱，對台灣周邊海域形成多區域聯動的常態化執法管控，意味着實際上已經構建起較為完整的環台海洋權益保護和海域治理體系，這是具有歷史性意義的戰略舉措。

中國海警台灣島以東執法巡查。（央視新聞）

巡航執法歷史回顧

文中回顧稱，中方早期主要在台灣周邊海域階段性巡航執法。到2024年後，逐步在台灣周邊海域推進常態化巡航。2024年5月，中國海警宣布福建海警組織艦艇編隊位烏丘嶼、東引島附近海域開展綜合執法演練。2025年，海警艦艇編隊按一個中國原則環台島執法管控，逐步實現對台島周邊海域的覆蓋。而今天，執法範圍覆蓋了台灣島以東海域。

航跡拓展的同時，治理能力和管轄能力也在提升。2024年，福建金門的漁船事件後，海警位金門附近海域開展常態化巡航；海警在釣魚島領海內的巡航也是高頻常態化存在。

文章總結，隨着艦船數量不斷增加、航程持續延伸，中國海警已經形成「持續存在與依法管控」的執法模式。中國海警的每一步常態化推進，都是依法、適度地向前推進，以建立新的、更穩固的管控態勢。

中國海警台灣島以東執法巡查。（央視新聞）

日菲劃界談判有什麼盤算？

日本和菲律賓的劃界談判，劃界範圍位於日本主張的琉球群島與菲律賓主張的巴丹群島之間，該談判並非完全非法無效。

2026年5月28日，日本首相高市早苗與菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）舉行峰會前握手。（Reuters）

「玉淵譚天」表示，對於日本而言，台灣島以東是其所謂的西南地區防衛體系的關鍵節點。日本希望依託西南諸島構建封鎖鏈條，同時藉助菲律賓形成南北呼應，對中國進行戰略牽制。而菲律賓則希望藉此進一步綁定日本，從日本獲取更多安全承諾、軍事支持和裝備援助，並藉機提升其在南海問題上的籌碼。