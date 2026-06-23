中國對美企祭反制措施　「稀土牌」再成博弈焦點

美國將多家中國企業列入軍事企業清單兩周後，中國官方對美國企業祭出反制措施，將10家包括稀土企業在內的美國實體列入出口管制名單，並禁止中國政府採購46家美國企業的產品。



受訪學者分析，中國此番打出「稀土牌」，意在將美國拉回中美元首上月達成的共識；這輪交鋒也凸顯，中美對於如何落實「建設性戰略穩定關係」仍存在落差。

中國商務部6月22日宣佈將10家美國實體列入出口管制名單，當中包括兩家稀土企業——芒廷帕斯材料公司（MP Materials）和美國稀土公司（USA Rare Earth），其餘企業涉及航太技術、無人機等領域。

按規定，中國經營者不得對上述實體出口兩用物項，也就是具軍民雙重用途的商品、軟件或技術；任何國家和地區的組織和個人也不得將原產於中國的兩用物項轉移或提供給上述實體。

美國稀土資源缺乏，工業生產嚴重依賴從中國進口的稀土。圖為美國唯一的稀土礦，位於美國加州的芒廷帕斯稀土礦。（Getty Images）

同日，中國財政部也發佈公告，規定在政府採購活動中，不得採購46家美國企業（不包括在華美資企業）的產品。這些企業包括洛克希德馬丁（Lockheed Martin）、雷神導彈與防務公司（Raytheon）等軍工企業。

中國商務部發言人在官網以答記者問形式指出，將美國實體列入出口管制名單，是為維護國家安全和利益，履行防擴散等國際義務，並針對美國政府增列所謂「中國軍事企業清單」的惡劣做法。

美國國防部是在本月8日通報，將「涉華軍事關聯企業清單」上的實體，從去年的134家增至188家，新增企業包括阿里巴巴、百度等中國龍頭企業。美國國防部不得與這些中企簽訂合同，從明年起也不得通過協力廠商採購相關產品。

2026年5月15日，北京中南海花園，中國國家主席習近平（左）在參觀結束後與到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，右）握手。（Reuters）

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授顧清揚接受《聯合早報》訪問時分析，中國的最新反制措施有兩大背景因素。

首先，中國國家主席習近平與美國總統特朗普上月在北京會晤後，中美達成構建「建設性戰略穩定關係」的共識。顧清揚認為，在中國看來，美國不久後便擴大軍事企業清單，是對兩國元首共識的不尊重。

其次，包括美國在內的七國集團（G7）領導人上周同意，尋求在2030年將中國的稀土進口降至60%以下。顧清揚指出，中國可能認為，G7推動稀土戰略聯盟的做法對中國不友好。

顧清揚判斷，中國最新的反制措施，是借由手上的「稀土牌」，試圖將美國拉回中美元首上月達成的共識。

被列入出口管制清單的兩家美國稀土企業，均被視為美國建立本土稀土供應鏈的重要力量。據彭博社報導，這兩家企業已大致切斷來自中國的設備和材料供應；有分析因此認為，中國出口管制的實際影響或有限。

顧清揚就此指出，中國出口限令的關鍵意義不在於實質性打擊，更多是對其他國家或企業發揮防範和示範作用，說明「未來若嘗試參與稀土聯盟，對中國進行排他性圍堵，可能會被列入反制清單」。

中國稀土產量佔世界九成。（視覺中國）

新加坡南洋理工大學公共政策與全球事務副教授駱明輝受訪時也指出，中國在維護自身稀土戰略優勢方面將越來越積極，「中國瞄準的，正是那些試圖打破中國在稀土領域主導地位的美國企業」。

至於這輪交鋒對中美關係的影響，駱明輝說，「建設性戰略穩定關係」的框架雖是積極進展，卻並非萬靈丹。「中美已就總體圖景達成共識，但對於如何理解和制定‘建設性戰略穩定關係’，仍存在落差。」

本文獲《聯合早報》授權刊載。

