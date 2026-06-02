反制美國！中國團隊列63個限制出口技術清單　含稀土、量子通信等

今年3月，中國學術期刊《中國科學院院刊》發表了題為《限制出口技術遴選框架及實證研究》的文章。撰寫該文章的中國科研團隊提出了中國限制出口技術背後系統化、科學化的遴選框架，並擬定了一份針對美國及其盟友、覆蓋63個科技領域的「全面」出口管制清單。



該論文指出，當前，中國的科技發展水平整體上處於從「跟跑」到「並跑」和「領跑」轉變階段，如何科學、有效地遴選限制出口技術方向，充分運用技術出口管理舉措對實現科技自立自強、維護國家安全具有重要戰略意義。

由此，研究團隊提出了中方首個相對全面的出口管制技術識別框架，最終遴選出63項具備戰略敏感性或全球競爭力的技術，並根據技術得分和權重分為三個層級覆蓋先進材料、人工智能硬件、能源系統、生物技術、航空航天工程等領域。

圖為2026年5月27日，海南文昌航天發射場利用長征七號改運載火箭，成功將通信技術試驗衛星二十四號發射升空。（央視截圖）

根據論文評定，被列入一級限制出口技術的有：衛星量子保密通信、電磁彈射技術、太陽能電池相關技術、通用小型化人工智能邊緣計算機、稀土廢渣尾礦金屬回收技術、汽車先進高強鋼生產技術等。

位於中國內蒙古白雲鄂博稀土礦場的一台採礦機。（Reuters）

其他技術還包括，石墨炔材料製備技術、紫外深紫外晶體製備技術、超大型海上風電機組技術、空間機械人、高性能製備技術鈣鈦礦太陽能電池碳電極、北斗三號星間鏈路自主定軌技術、自由空間光通信等。

論文中覆蓋63個科技領域的「全面」出口管制清單，一級（8.5分以上）、二級（6.5—8.5分）、三級（6.5分以下）。（論文截圖）

目前僅為學術層面的探索成果

據論文介紹，限制出口技術遴選框架部分參考了美國長期實施的出口管制機制，論文指出，美國管制歷史上不僅聚焦軍用或軍民兩用類技術外，也緊盯兩類關鍵技術：一是以中國為代表的後發國家快速崛起、尚未實現技術領跑但有望衝擊美方壟斷優勢的領域，如集成電路、超算、民用核電等；二是有望決定未來科技與產業格局的前沿基礎技術，如3D打印、腦機接口、人工智能等。

值得注意的是，論文第一作者、中國工程科技創新戰略研究院副秘書長彭現科稱，這項研究目前僅為學術層面的探索成果，並非官方敲定、即將落地實施的出口管制政策。