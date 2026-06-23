遼寧艦完成最長一次遠海訓練　戰力升級曝4大看點

央視新聞6月22日報道，解放軍海軍遼寧艦航母編隊完成歷時近兩個月的遠海實戰化訓練後返回母港，期間連續轉戰南海、西太平洋等多個海空域，組織岸海聯合體系對抗、艦載機戰術飛行、編隊搜救等課目訓練。《澎湃新聞》則歸納出遠海體系作戰能力提升、與兩棲攻擊艦聯合演練、運油-20A空中加油以及應對日方跟監等四大看點。



根據中國海軍此前發布的消息，遼寧艦航母編隊於6月19日赴西太平洋相關海域開展訓練。若加上此前經台灣海峽前往南海的航程，遼寧艦此次跨區域演訓時間接近兩個月，成為自遼寧艦入列以來歷時最長的一次跨區域遠海訓練。

遼寧艦編隊赴南海、西太平洋等海空域展開實戰化訓練。（央視新聞）

綜整《澎湃新聞》分析指出，此次訓練的首個看點，是遠海體系戰力進一步增強。內地軍事專家張軍社表示，這次遼寧艦編隊完成迄今最長時間遠海訓練，表明人民海軍的遠海作戰保障，包括遠海指揮、通信、裝備保障及後勤保障等能力有了進一步提高，遠海攻防體系作戰能力也得到進一步增強。

第二個看點則是與兩棲攻擊艦編隊進行聯合演練。報道指出，遼寧艦編隊在西太平洋某海域與兩棲攻擊艦編隊展開聯合演訓，以提升航母編隊與兩棲攻擊艦編隊遠海實戰行動效能。從官方公布的演訓畫面來看，參與聯演的是075型兩棲攻擊艦「安徽艦」，並出動氣墊登陸艇、運輸直升機及武裝直升機，推測演練內容包括立體登陸作戰。

第三個受外界關注的焦點，則是運油-20A大型空中加油機為殲-15T艦載戰鬥機實施空中加油。張軍社表示，大型加油機可以攜帶更多燃油，能為多架重型戰鬥機提供補給，大幅提高殲-15戰鬥機作戰半徑，「如果艦載機作戰半徑大約1500公里，透過空中加油可增加到2500公里甚至更多」。

第四個看點則涉及遼寧艦編隊在訓練期間應對日方艦機跟蹤監視。《澎湃新聞》分析指出，訓練期間，日方艦機多次近距離跟蹤監視、滋擾挑釁，遼寧艦編隊全程保持高度戒備狀態，連續組織艦載機戰鬥起飛，並靈活變換戰鬥隊形，專業穩妥處置應對日方危險行徑。

此次遠海實戰化訓練也是遼寧艦編隊近年規模和持續時間較長的一次跨區域演訓，外界認為，隨著航母、兩棲攻擊艦及空中加油力量的協同運用，解放軍遠海聯合作戰體系正持續向更完整方向發展。