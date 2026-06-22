日方艦機多次近距離跟蹤滋擾　遼寧艦編隊遠海訓練全程高度戒備

6月22日，海軍遼寧艦編隊完成遠海實戰化訓練，安全順利返回青島母港。

訓練期間，日方艦機多次近距離跟蹤監視、滋擾挑釁。遼寧艦編隊連續組織艦載機戰鬥起飛，靈活變換戰鬥隊形，專業穩妥處置應對日方危險行徑。



遼寧艦編隊赴南海、西太平洋等海空域展開實戰化訓練。（央視新聞）

《央視新聞》報道，40餘天的訓練中，編隊赴南海、西太平洋等海空域，展開岸海聯合體系對抗、艦載機戰術飛行、編隊搜救等多項科目訓練籌劃組織制空防空、對海打擊、支援掩護、遠海綜合救援、實際使用武器等演練，跨晝夜開展多批次艦機攻防對抗，檢驗了航母編隊遠海體系作戰運用。

遼寧艦編隊赴南海、西太平洋等海空域展開實戰化訓練。（央視新聞）

在西太平洋某海域，遼寧艦編隊與兩棲攻擊艦編隊開展聯合演練，錘煉航母編隊聯動兩棲攻擊艦編隊遠海實戰行動效能。

在西太平洋某海域，遼寧艦編隊與兩棲攻擊艦編隊開展聯合演練。（央視新聞）

在西太平洋某海域，遼寧艦編隊與兩棲攻擊艦編隊開展聯合演練。（央視新聞）

訓練期間，日方艦艇、飛機多次近距離跟蹤監視、滋擾挑釁。遼寧艦編隊全程保持高度戒備狀態，連續組織艦載機戰鬥起飛，靈活變換戰鬥隊形，專業穩妥處置應對日方危險行徑。

遼寧艦編隊訓練期間，日方艦艇、飛機多次近距離跟蹤監視。（央視新聞）

遼寧艦編隊訓練期間，日方艦艇、飛機多次近距離跟蹤監視。圖為日本「朝日」號驅逐艦。 （央視新聞）

遼寧艦編隊訓練期間，日方艦艇、飛機多次近距離跟蹤監視。（央視新聞）