山東校門車禍11死13傷　評估報告公布:5人獲刑27名公職人員被處分

2024年9月3日，山東省泰安市東平縣佛山中學門口發生嚴重車禍，一輛接送學生的巴士衝向正在排隊入校的學生及家長，造成11人死亡，13人受傷。



6月17日，山東省應急管理廳公布本次車禍的評估報告。報告指出，針對這宗校園門前慘劇，5人被追究刑事責任，27名公職人員被黨紀政務處分，1家企業被行政處罰。



校巴衝進學生人群。（影片截圖）

根據事故調查報告，2024年9月3日早上，肇事司機孟某全駕駛一輛大型普通客車，在佛山中學大門北側停車。當時，眾多小學六年級學生及家長按照學校通知8時報到要求，在校門口沿黃色地標線排隊等候入校。

7時26分，孟某全駕駛車輛離開，在臨時停車時未按規範操作，既沒有將切換至空擋（N波），且僅拉起手煞（手掣）。另外，車輛處於前進檔（D波）時，他未踩煞車反而直接踩油門同時鬆開手煞。

由於孟某全是第一次駕駛該車，在緊急情況下因常年駕駛舊車的習慣導致操作失誤，最終令車輛失控持續加速，衝向非機動車道及行人路，釀成11人死亡（6名家長、5名學生）和13人受傷（5名家長和8名學生）的悲劇。

現場多名學生倒地。（影片截圖）

車禍造成嚴重死傷。（影片截圖）

經調查認定，本案是一宗因司機未按照操作規範安全駕駛、事發現場大量人員聚集，造成的重大生產安全責任事故。

肇事司機孟某全、東原公司實際控制人及總經理等5人，分別以交通肇事罪或重大責任事故罪判處有期徒刑；東平縣佛山中學、交通運輸、教育、公安等部門共27名公職人員被給予黨紀政務處分和組織處理；1家責任企業的行政處罰已進入強制運行時間。

另外，東平縣委、縣政府已向泰安市委、市政府作出深刻書面檢查，泰安市委、市政府已向省委、省政府作出深刻書面檢查。

同時評估組發現，當地交通運輸管理流於形式、學校安全治理的精細度不足及學生安全教育的實效有所有欠缺。泰安市被要求就上述問題進行系統性整改，並建立長效跟蹤機制，嚴防同類校園門前慘劇再次發生。