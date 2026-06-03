山西沁源縣委書記趙永進被查 此前當地煤礦爆炸事故致82人死亡
撰文：吳真銘
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據中共山西省紀律檢查委員會6月2日指，長治市沁源縣委書記趙永進涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受省紀委監委紀律審查和監察調查。
此前報道，5月22日，山西省沁源縣通洲集團留神峪煤礦發生瓦斯爆炸，事故共造成82人遇難，2人失聯，128人受傷住院治療。最高人民檢察院於25日決定對山西沁源煤礦爆炸重大責任事故案掛牌督辦，以依法嚴厲打擊危害生產安全刑事犯罪。
山西煤礦爆炸釀82死 調查揭「陰陽圖紙、通報人數不準」等黑幕
《新華社》曾追蹤調查該宗爆炸事故。初步調查發現，涉事煤礦企業存在「陰陽圖紙、通報人數不準」等重大違法行為。2024年4月，國家礦山安全監察局公布全國災害嚴重生產煤礦名單，山西通洲集團留神峪煤業有限公司在列。
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官媒《環球時報》前總編輯胡錫進發文稱，山西是頭部產煤大省，但也是礦井安全事故的高危區。山西採煤歷史久遠，又大多是地下開採，風險遠高於露天礦，然而這次死亡90人（已下修至82人）的超大事故，在山西也是自2007年以來最嚴重的。
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