山西沁源縣委書記趙永進被查　此前當地煤礦爆炸事故致82人死亡

據中共山西省紀律檢查委員會6月2日指，長治市沁源縣委書記趙永進涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受省紀委監委紀律審查和監察調查。



長治市沁源縣委書記趙永進涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受省紀委監委紀律審查和監察調查。（沁源縣政府官網）

此前報道，5月22日，山西省沁源縣通洲集團留神峪煤礦發生瓦斯爆炸，事故共造成82人遇難，2人失聯，128人受傷住院治療。最高人民檢察院於25日決定對山西沁源煤礦爆炸重大責任事故案掛牌督辦，以依法嚴厲打擊危害生產安全刑事犯罪。

這是5月23日在山西通洲集團留神峪煤礦拍攝的救援現場。（新華社）

這是5月24日凌晨在山西通洲集團留神峪煤礦瓦斯爆炸事故救援現場拍攝的救援機器人。（新華社）

山西煤礦爆炸釀82死 調查揭「陰陽圖紙、通報人數不準」等黑幕

《新華社》曾追蹤調查該宗爆炸事故。初步調查發現，涉事煤礦企業存在「陰陽圖紙、通報人數不準」等重大違法行為。2024年4月，國家礦山安全監察局公布全國災害嚴重生產煤礦名單，山西通洲集團留神峪煤業有限公司在列。

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官媒《環球時報》前總編輯胡錫進發文稱，山西是頭部產煤大省，但也是礦井安全事故的高危區。山西採煤歷史久遠，又大多是地下開採，風險遠高於露天礦，然而這次死亡90人（已下修至82人）的超大事故，在山西也是自2007年以來最嚴重的。