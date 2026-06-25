《民族團結進步促進法》7月上路　學者：習近平鞏固民族政策成果

《民族團結進步促進法》將於7月1日起正式實施，國務院新聞辦公室6月24日舉行記者會介紹相關內容，強調該法將中共中央總書記習近平提出的「鑄牢中華民族共同體意識」理念轉化為國家意志。



北京官方表示，習近平於去年8月主持中共中央政治局會議研究該法草案，是30多年來中共中央政治局首次研究一部法律草案。

對此，台灣國防安全研究院副研究員侍建宇接受台媒《中央社》訪問時評價，這部法律是一份習近平繳出的「成績單」，內容涉及學校使用通用語言文字、鑄牢中華民族共同體意識等政策，其實早已開始推動，如今只是透過法律形式鞏固成果，並宣示相關政策仍將持續推進。

《民族團結進步促進法》共分序言及7章，「中華民族」一詞共出現88次，重點強調「鑄牢中華民族共同體意識」，推進「中華民族共同體建設」，藉此調整全國範圍內的民族關係。

3月9日，十四屆全國人大四次會議第二次全體會議在人民大會堂舉行。（央視）

侍建宇表示，「中華民族」論述由來已久，但過去較偏向學理討論，梁啟超、孫中山等人對「中華民族」均有不同定義。他認為，這次是首次透過法律建立完整框架，「民族團結進步促進法等於是『中華民族法』」。

外界同樣關注法律中的涉台內容。根據第21條規定，國家將促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，增進台灣同胞對中華民族的歸屬感、認同感及榮譽感，推動兩岸共同傳承弘揚中華文化，增強「同屬中華民族、同是中國人」的認識。

此外，第63條規定，「中華人民共和國境外的組織和個人，針對中華人民共和國實施破壞民族團結進步、製造民族分裂行為的，依法追究法律責任」，被外界視為具有域外適用性。

有觀點擔憂，相關規定可能將政治紅線延伸至國際社會，對台灣學界、媒體及友台人士形成寒蟬效應，亦有意見認為，北京官方所稱的「民族團結」主要是指各民族之間的團結，台灣人並非中國所稱的少數民族，因此未必適用第63條所指的「破壞民族團結」。

對此，侍建宇表示，習近平目前推動《民族團結進步促進法》，主要是彰顯其少數民族政策的成果，不是針對台獨，「但是他要用的話，是可以放在這個框架裡的」。

他進一步指出，北京處理台灣議題仍有《反分裂國家法》等其他法律工具可供運用，要用的時候都可以交叉使用，涵蓋的範圍越來越大，「只有等發生了才知道會怎麼用」。

或為消弭外界雜音，司法部副部長胡衛列特在記者會上表示，第63條「不影響中外正常的人文交流交往，學術研討、經貿合作等活動」，不過侍建宇認為，對研究中國民族議題的學者，甚至負責中國新聞的記者而言，相關法律仍不可能毫無影響，自我審查的情況恐將愈來愈多，原因在於「界線是模糊的」。