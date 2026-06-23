《民族團結進步促進法》7月1日正式實施　域外追責引關注

《民族團結進步促進法》將於7月1日起正式實施，其中涉及境外組織及個人的域外適用條款，引發外界關注。日本地方議員警告，在海外批評中國少數民族或宗教政策，甚至公開支持台灣，都可能遭北京認定觸法。英國智庫上月則示警，中國正透過擴大域外法律適用，強化對海外企業、組織及台灣人士的跨境施壓。



台媒《中央社》6月22日報道，中國人大今年3月12日通過《民族團結進步促進法》，將於7月1日正式實施，該法稱，制定此法是為「鑄牢中華民族共同體意識」，全法共7章65條，內容涵蓋教育、語言、出版、網路、企業活動及宗教領域，並涉及香港、澳門、台灣及海外華僑。

3月9日，十四屆全國人大四次會議第二次全體會議在人民大會堂舉行。（央視）

法條指出，中國堅持和完善民族區域自治制度，維護國家統一和民族團結。組織、策劃、實施暴力恐怖活動、民族分裂活動或宗教極端活動，構成犯罪者，依法追究刑事責任；煽動或資助實施上述行為者，構成犯罪者，也依法追究刑事責任。

其中最受關注的是第63條，條文規定，「中華人民共和國境外的組織和個人，針對中華人民共和國實施破壞民族團結進步、製造民族分裂行為的，依法追究法律責任」。

日本評論家、東京都千代田區議員白川司近日在日本商業雜誌《President》撰文指出，這部法律包含域外適用條款，在日本批評中國少數民族或宗教政策，也可能被中國認定涉及犯罪。

白川司表示，理論上，表達對台灣支持的日本人，也可能成為該法第63條的追究對象。

對此，台灣陸委會副主委梁文傑6月22日抨擊，「北京現在就是用各種方式在恐嚇支持台灣的友邦、國際友人」，這也是為什麼陸委會這次對海峽論壇的政策比較嚴格的原因。

此前，在中國通過《民族團結進步促進法》後，台灣陸委會副主委沈有忠也曾表示，這部法律看起來是針對中國境內少數民族，卻涉及境外，並提到要推進民族團結和國家統一，所以北京可能藉此作為法律基礎，外溢變成處理兩岸問題及針對所謂「台獨分子」的法律依據。

2024年6月21日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部、國家安全部、司法部與國台辦連袂發布《關於依法懲治『台獨』頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見》，自發布之日起施行。（網絡圖片）

更早前，英國智庫「中國戰略風險研究所」（CSRI）今年5月曾發布報告，警告中國正升高「域外法律戰」（Extraterritorial Lawfare）風險。《中央社》當時報道，所謂域外法律戰，是指以法律作為工具，將國內法適用至境外人士和實體，其核心概念包括「長臂管轄」、「跨境鎮壓」及「跨境執法」。

CSRI副研究員、曾任英國國會外交委員會顧問的詹寧恩（James Jennion）表示，北京當局在海外監控台灣公民已有前例，而中國對跨境資料傳輸的規範存在許多灰色地帶，給予官方極大詮釋空間。

CSRI並特別提到，中方可能透過相關法律手段，阻撓台灣企業推動供應鏈分散、縮減中國生產活動或擴大海外設廠，並將相關措施定調為「威脅中國產業安全」。

報告指出，隨著中國擴大長臂管轄與跨境執法，擁有台灣客戶、員工或金主的外國企業，也需準備面對來自北京的壓力。